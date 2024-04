ESCLUSIVA SI Pedullà: “Pinzi-Udinese, conferme totali. E venerdì era a cena con Reja”

Stamattina vi abbiamo anticipato un nome a sorpresa per l’Udinese che ha ormai deciso di non ripartire da Cioffi dopo la sconfitta di ieri a Verona. Il riferimento era a Giampiero Pinzi, legatissimo al club, già vice di Cioffi e che De Rossi avrebbe portato nel suo staff a Roma se non ci fosse stata la sua fede laziale. Il nome di Pinzi è stato confermato da Tutto Udinese (ovviamente senza citare la fonte) e da altri copiatori seriali, per la società della famiglia Pozzo il suo ruolo sarebbe fondamentale per l’importanza che avrebbe nello spogliatoio. Adesso vedremo gli incastri a quale decisione porteranno, di sicuro quello di Pinzi (che venerdì scorso era a cena con Reja, c’è un grande rapporto tra i due e vedremo se porterà a sviluppi lavorativi) è un nome sempre più considerato.