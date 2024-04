Salernitana-Fiorentina 0-2: Kouamé e Ikoné stendono i granata

Torna alla vittoria la Fiorentina, che, seppur con le seconde linee, batte 2-0 la Salernitana all’Arechi.

Primo tempo scialbo e senza ritmo, ma soprattutto senza grosse occasioni da gol. Nella ripresa allora Italiano cambia e inserisce una punta di ruolo, con Kouame che, dieci minuti dopo il suo ingresso in campo, mette la firma sul match, salendo all’attico e lasciando al piano terra Pellegrino sul perfetto tracciante di Ranieri, con il 99 che di testa spedisce il pallone nell’angolo opposto beffando un attotino Ochoa. Sotto nel punteggio la Salernitana si sbilancia in avanti alla ricerca del pareggio, lasciando però spazio alle ripartenze della Viola, che allo scadere segna il raddoppio con Ikone, abbandonato dai radar difensivi dei granata, e bravo a farsi trovare pronto a centroarea dopo il dialogo tra Sottil e Mandragora, con la rete numero 3 in campionato del numero 11 che chiude il match sul definitivo 0-2 tra Salernitana e Fiorentina.