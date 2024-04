Vettel torna davvero: c’è l’annuncio

Dopo il ritiro alla fine del 2022, Sebastian Vettel è rimasto lontano dal mondo della Formula 1 ma adesso è pronto a tornare indietro

Mai facile smettere, quando non sono fattori esterni che ti fanno decidere, e lo sa anche Sebastian Vettel. Michael Schumacher aveva dato l’addio alla Formula 1 nel 2006 chiudendo la trionfale parentesi in Ferrari. Ma quattro anni dopo ha ricominciato con la Mercedes senza lasciare traccia. Nico Rosberg invece quando ha detto basta, non è più tornato indietro.

C’è poi chi sceglie una via di mezzo, perché il richiamo dei motori e l’adrenalina delle competizioni è difficile da cancellare da un giorno all’altro. Ecco perché Valentino Rossi appena ha appeso il casco del Motomondiale dopo 26 lunghe stagioni è tornato subito in gara. Un rapido apprendistato e a giugno coronerà un sogno, quello di correre la 24 Ore di Le Mans.

Almeno quest’anno però dovrà farlo nella Serie Minore perché non ha ancora per le mani una Hypercar come invece potrebbe succedere a Vettel. Il quattro volte campione del mondo infatti è in trattativa con la Porsche, Casa che sta dominando la prima parte della stagione nel WEC, per essere in pista nella classica francese.

I contatti stanno andando avanti da tempo. C’è interesse reciproco perché quello di Seb è un nome pesante da spendere, come sarà in futuro quello di Max Verstappen che non ha mai nascosto di sognare Le Mans. Non c’è però ancora una decisione ufficiale, anche se Porsche è pronta in qualsiasi momento a fargli provare la vettura.

Vettel torna davvero: arriva la conferma che tutti i tifosi stavano aspettando

La verità è che l’ex pilota di Toro Rosso, Red Bull, Ferrari e Aston Martin non ha ancora ben chiaro quello che farà da grande. Quando, verso la fine del 2022, aveva comunicato ufficialmente il suo ritiro sembrava molto convinto. Gli mancava il tempo per coltivare i suoi interessi e soprattutto per stare con la famiglia, moglie e figli per primi.

Oggi è cambiato qualcosa? In effetti soffia un vento diverso, quello che potrebbe riportarlo diritto sulla griglia di partenza la prossima stagione. Un po’ come era successo a Fernando Alonso, anche se in quel caso la decisione era stata forzata dalla mancanza di occasioni e non dalla voglia di smettere.

Intanto però sono arrivate parole importanti e che fanno già sognare i tifosi. Perché se Seb in tutto questo tempo ha preferito stare zitto per non essere mal interpretato, c’è chi ha parlato per lui. Come Helmut Marko, grande consigliere della Red Bull, uno che lo conosce molto bene.

Negli ultimi giorni ha confermato che Vettel vuole riprendere quel discorso interrotto con la F1 e succederà già il prossimo anno. Già, ma con quali prospettive? Immaginare un suo ritorno con Aston Martin, al fianco di Fernando Alonso che ha appena prolungato il contratto, è suggestivo ma forse poco praticabile.

Più interessanti invece sono le piste Red Bull e Mercedes, al fianco di Max Verstappen o George Russell. In effetti la squadra con cui ha vinto 4 mondiali non ha ancora deciso nulla su Perez e lì ritroverebbe un ambiente ben conosciuto. La Mercedes invece deve investire bene per sostituire Lewis Hamilton e sarebbe un colpo importante, anche per l’immagine.