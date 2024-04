Serie A, 33esima giornata: il Milan rinvierà la festa dell’Inter? Alle 18 Roma-Bologna

Si chiuderà questa sera la 33esima giornata di Serie A. Occhi puntati sulle due gare in programma, ma è inutile dire che è la sfida di San Siro a suscitare tantissimo interesse.

Milan-Inter, infatti, potrebbe ufficializzare il traguardo della squadra di Inzaghi, ormai vicinissima alla vittoria del titolo. Con un successo questa sera, Lautaro Martinez e compagni potranno festeggiare matematicamente la vittoria dello Scudetto (il vantaggio sui rossoneri secondi è di 14 punti).

Di sicuro, il trend del Diavolo negli ultimi scontri diretti disputati con i rivali storici è tutt’altro che esaltante: basti pensare al fatto che la squadra di Pioli abbia perso gli ultimi cinque derby disputati, tra campionato, Supercoppa italiana e Champions League. Riuscirà il Milan a rovinare la festa nerazzurra? Interessante la quota del segno “1”, ipotizzando un successo del Milan: parliamo di 3,77 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 3,80 e su Betclic 3,67.

L’ultima affermazione di Leao e compagni contro l’Inter risale al settembre del 2022. In quell’occasione, il Diavolo si impose col risultato di 3-2. Che possa ripetersi? Il 3-2 per il Milan questa volta pagherebbe ben 32,91 volte la posta su Planetwin365; su Unibet 21 e su Betclic 30. Ipotizzando un primo tempo molto vivace, si può puntare su una giocata molto remunerativa: parliamo della giocata “GG Special”. La possibilità che entrambe realizzino almeno una rete già durante il primo tempo, pagherebbe 3,87 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 4 e su Betclic 3,57. Un’altra giocata che intriga è quella relativa al numero dei cartellini gialli del match: segnaliamo l’Over 6,5 Cartellini, su Planetwin365 a 2,37; mentre su Betclic è a 2,19 e su Unibet 2,30.

Alle ore 18 di stasera si giocherà Roma-Bologna. Il match può essere inteso come una sorta di “sfida Champions”, visto e considerato che entrambe le squadre sono in piena lotta per un posto che possa consentire loro di approdare nella massima competizione europea. I felsinei sono quarti con 59 punti, 4 in più dei capitolini quinti, i quali hanno però da recuperare ancora i 18 minuti di gioco del match con l’Udinese. Entrambe, quindi, con la posizione attuale in classifica, posso ambire alla qualificazione per la prossima Champions League.

Escludendo la gara con l’Inter, la Roma ha vinto tutte le gare casalinghe disputate da quando De Rossi siede in panchina. Un’altra vittoria dei giallorossi pagherebbe 2,35 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 3,32 e su Unibet 2,33. Tra i risultati esatti, segnaliamo il 2-1 in favore della Roma: parliamo di 9,75 volte la posta su Planetwin365; su Unibet 8 e su Betclic 9.