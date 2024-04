Serie A, Roma-Bologna, ecco le formazioni ufficiali

Tra poco più di un’ora Roma e Bologna scenderanno in campo per una sfida dal sapore di Europa, quella che pesa. La Roma cerca punti per tenere a distanza l’Atalanta ieri vittoriosa a Monza, mentre i rossoblù vogliono rafforzare ulteriormente il loro quarto posto. Sarà una gara a scacchi quella tra Daniele De Rossi e Thiago Motta, tecnici accomunati dal passato da grandi centrocampisti di eccellente intelligenza tattica.

Le formazioni di Roma e Bologna

Reduce dalla grande prestazione contro il Milan in Europa League, la Roma arriva allo scontro diretto col Bologna col vento in poppa. De Rossi deve rinunciare a Lukaku, infortunatosi, per il resto tutti a disposizione per il tecnico giallorosso, che opta per il 4-3-2-1: Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; El Shaarawy, Dybala; Abraham.

Thiago Motta in vista della gara contro la Roma ha perso Lewis Ferguson, capitano e perno del suo Bologna. Il tecnico rossoblù perciò ha dovuto studiare una soluzione alternativa e l’ha trovata nel 4-3-3: Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lucumí; Freuler, El Azzouzi, Aebischer; Ndoye, Zirkzee, Saelemaekers.