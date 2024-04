Sport italiano in lutto, tifosi in lacrime: addio a un’icona

Un altro grave lutto ha colpito lo sport italiano: ci ha lasciati per sempre una vera icona. Tifosi disperati e in lacrime

Sorride il calcio italiano con Roma, Atalanta e Fiorentina che hanno staccato il pass per le semifinali europee. Ma a gongolare è tutto il movimento perché l’Italia si è assicurata l’aritmetica certezza di chiudere al primo o, al massimo, al secondo posto nel ranking Uefa 2023/24 guadagnandosi così un posto in più nella Champions League 2024/25.

Se, dunque, il calcio italiano è in festa, lo sport tricolore, invece, è di nuovo in lutto: ci ha lasciati per sempre una vera icona facendo sprofondare nello sconforto i tifosi.

Insomma, non si arresta la scia di lutti che da un anno a questa parte hanno funestato lo sport del Bel Paese: tanti i protagonisti degli stadi che sono passati a miglior vita e ai quali, come detto, si è aggiunta un’icona che ha scritto la storia dello sport di cui è un indimenticabile interprete.

Lutto nel mondo dello sport novarese, addio a Pier Carlo Ferrari

Si è spento, vinto da un male implacabile contro cui ha combattuto fino all’ultimo, Pier Carlo Ferrari, ex giocatore di hockey su pista e tra i grandi protagonisti dell’epoca d’oro dell’Hockey Novara.

Di lui si ricordano due reti storiche, in particolare quella contro il Bassano che nel 1985 regalò lo scudetto all’Hockey Novara. Immediato il cordoglio della sua ex squadra con un commovente post su Facebook: “Pier Carlo Ferrari: un’icona dell’hockey su pista dentro e fuori dal campo. Un assoluto campione, vincitore di scudetti sul campo con la maglia della sua città, ma anche uomo di sport, profondo conoscitore di questa splendida disciplina, capace di dare consigli, suggerimenti e di essere sempre disponibile con tutti. Una bella persona”.

A stringersi attorno alla moglie, alle due figlie, al fratello minore Mario, ex giocatore ed ex tecnico dell’Azzurra Hockey Novara, e a tutti i familiari di Pier Carlo Ferrari anche la Hockey Novara 1924: “Pier Carlo Ferrari è stato ed è Hockey Novara. Un esempio da onorare ed emulare per le nostre stelline. Una grave perdita per il mondo dell’hockey pista e non solo”.

Insomma, se n’è andato per sempre non solo un campione, un pezzo di storia dell’Hockey Novara e dell’intero movimento hockeistico su pista ma anche e soprattutto, come sottolineato dall’Assessore allo Sport del Comune di Novara, Ivan De Grandis, “un uomo che è stato e sarà sempre esempio di cosa significhi amare e onorare la maglia della propria squadra“.