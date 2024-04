Tennis sconvolto, si ritira a 30 anni: è stata una liberazione

Un annuncio improvviso scuote il mondo del tennis. Ha scelto di ritirarsi a 30 anni. Un addio doloroso ma inevitabile, considerati i motivi della decisione

La stagione tennistica è entrata nel vivo con i tornei su terra battuta che precedono il Roland Garros. Dalla prossima settimana, il via al Masters di Madrid, il primo dei due 1000 che monopolizzeranno il calendario tra fine aprile e inizio maggio, insieme agli Internazionali d’Italia.

Due eventi attesissimi ai quali mancherà per il secondo anno consecutivo un’ex numero del mondo che ha deciso di chiudere la sua carriera. Un annuncio, il suo, non del tutto inatteso, considerato il lungo periodo di inattività ma che ha lasciato lo stesso increduli gli appassionati di tennis che l’hanno seguita in una carriera ricca di soddisfazioni.

Garbine Muguruza si è ritirata ufficialmente dal tennis professionistico. Lo ha annunciato lei stessa in una conferenza stampa a Madrid a margine di un evento della fondazione Laureus, nella quale ha spiegato anche le motivazioni della scelta, arrivata dopo oltre un anno di attività non dovuto a infortuni o altre problematiche fisiche.

Garbine Muguruza si ritira, i motivi della decisione

La Muguruza non disputa una partita dal 30 gennaio 2023. Da allora a deciso di fermarsi per dedicarsi agli affetti (presto si sposerà con il modello Arthur Borges) e ad altre attività che nulla hanno a che fare con il tennis giocato.

Già durante il periodo di inattività a chi le chiedeva di un eventuale ritorno in campo, Garbine rispondeva di sentirsi bene lontano dal campo e di non voler tornare. Ora la decisione è definitiva. “Sento che è arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo della mia vita – si legge su ‘Ubitennis’ – Quando mi sono ritirata ho apprezzato il riposo. Ogni giorno mi sentivo meglio e non mi sono mancate la disciplina e le difficoltà che avevo prima.”

Una vera liberazione per la Muguruza che precisa ulteriormente: “Il tennis ti priva di tante cose. Voglio recuperare il tempo perduto, fare cose comuni e stare con la mia famiglia e i miei amici. Non sono comunque una persona che desidera stare senza fare niente.”

Garbine Muguruza lascia il tennis a 30 anni con un palmares significativo di vittorie in cui spiccano i trionfi al Roland Garros nel 2016 e a Wimbledon nel 2017. Finalista all’Australian Open 2020 e a Wimbledon 2013, la tennista spagnola di origini venezuelane ha vinto, in tutto, dieci tornei in carriera. Tra questi, spicca l’ultimo conquistato ovvero le Atp Finals 2021 disputate a Gudalajara. Nel palmares anche 5 titoli di doppio. E’ stata anche numero uno WTA nel settembre 2017 per quattro settimane.