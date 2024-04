Berrettini, verdetto tremendo poco fa: è il peggiore possibile

Verdetto che stoppa le ambizioni di Matteo Berrettini e che rappresenta una delusione per i tifosi: che cosa è successo

Tra le speranze degli appassionati di tennis italiani in questo 2024, non soltanto quella di vedere Jannik Sinner issarsi sulla vetta del ranking, ma anche ritrovare un altro protagonista della racchetta azzurra al meglio delle sue possibilità. Quel Matteo Berrettini vessato dagli infortuni e che ha pagato un tributo elevatissimo alla sfortuna lo scorso anno.

L’ex numero 6 del mondo ha vissuto un tracollo clamoroso ed è stato assente dai campi addirittura per sei mesi, scivolando oltre la 150esima posizione del ranking. Il suo ritorno ai tornei gli ha fatto ottenere un primo, importante risultato. Grazie alla vittoria a Marrakech è ritornato nella top 100, un primo passo verso la risalita, ma la strada è ancora lunga.

Berrettini deve ancora mettere a punto per davvero la condizione, come testimoniato dalla rapida uscita di scena a Indian Wells e a Montecarlo. Quando il livello si alza, Matteo non è ancora pronto per riproporsi ai suoi standard migliori. Ciò che il 28enne romano deve avere in questa fase, comunque, è molta pazienza, per riavvicinarsi, gradualmente, ai piani più alti della classifica.

La speranza di ritrovarlo al meglio è condivisa da tutto l’ambiente azzurro, anche da Sinner che di recente ha auspicato di riaverlo al suo fianco per provare a vincere di nuovo la Coppa Davis, stavolta insieme. Ma per Berrettini c’è ancora da soffrire.

Berrettini, forfait anche a Madrid: il motivo

Dopo aver rinunciato all’ATP 250 di Monaco di Baviera, infatti, Matteo non parteciperà nemmeno al Masters 1000 di Madrid. Lo ha annunciato lui stesso sul suo profilo Instagram, dando una brutta notizia ai tifosi.

Nessun nuovo infortunio, comunque, ma solo i postumi di una influenza che non gli permettono di essere al meglio. Dopo essersi consultato con il suo staff medico, ha optato per la rinuncia. Non ci sarà dunque in Spagna, mettendo nel mirino i prossimi appuntamenti.

Berrettini punta a essere al meglio per gli Internazionali di Roma al Foro Italico, un torneo cui manca dal 2021. Sulla strada della preparazione, potrebbe chiedere una wild card nel torneo di Cagliari e mettere nelle gambe benzina e match importanti. Il tifo si prepara a spingere lui e Sinner verso l’impresa di un successo azzurro che nel principale torneo di casa manca dai tempi di Panatta.