Commovente messaggio per Berrettini, Sinner strappalacrime

In attesa dell’inizio del torneo Master 1000 di Madrid, Jannik Sinner ha rilasciato alcune dichiarazioni commoventi su Matteo Berrettini

Con il passare delle settimane il tennis sta entrando sempre più vivo nella stagione della terra rossa. Dopo il Master 1000 di Montecarlo (vinto dal greco Tsitsipas), infatti, si sta avvicinando sempre di più l’inizio dei tornei più importanti su questa superficie: da Madrid, passando per Roma, al Roland di Garros di Parigi.

Il torneo della capitale spagnola, infatti, inizierà nelle prossime ore e nel tabellone principale ci sono ben sei tennisti italiani: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Avrebbe dovuto esserci anche Matteo Berrettini che ha dovuto rinunciare a causa di una forte sindrome influenzale. Il tennista romano romano era stato ammesso grazie al cosiddetto ranking protetto ma a questo punto lo rivedremo a Roma, con ogni probabilità.

Berrettini comunque dopo i tantissimi infortuni di questi mesi sta rivedendo la luce. Al Master 1000 di Montecarlo è sì uscito al primo turno contro il serbo Kecmanovic, ma solo qualche giorno prima era tornato a vincere un torneo del circuito ATP: esattamente il Gran Prix Hassan II (torneo 250). In attesa del suo ritorno in campo al Foro Italiano bisogna registrare un messaggio commovente inviatogli da Jannik Sinner.

Tennis, Jannik Sinner fa commuovere tutti: “Speriamo di vincere di nuovo la Coppa Davis, ma con Matteo Berrettini in campo”

L’altoatesino, ai microfoni ufficiali di ‘SportWeek’, settimanale della Gazzetta dello Sport’, ha infatti parlato del suo compagno di Nazionale: “Vittoria della Coppa Davis? E’ stata un’esperienza bellissima, non è abituale per noi tennisti essere in una squadra e condividere la gioia della vittoria è stato davvero emozionante. Speriamo di vincerla ancora, ma questa volta con Matteo in campo”.

Queste parole di Jannik Sinner, di fatto, sono state un bellissimo gesto nei confronti dell’atleta romano. Ricordiamo che a novembre, nonostante fosse ko per infortunio, andò a Malaga per tifare da vicino la squadra guidata dal capitano non giocatore Filippo Volandri. Tutti ricordano, infatti, gli abbracci tra i due tennisti quando fu ufficiale la vittoria della Coppa Davis da parte dell’Italia.

Jannik Sinner, inoltre, taggò Matteo Berrettini nella foto dei festeggiamenti pubblicata sul suo profilo ufficiale di Instagram. I due tennisti, dunque, non si ritroveranno a Madrid dove c’è tantissima attesa soprattutto per il tennista di Sesto che, però, ha ribadito che il suo obiettivo per questo Master 1000 sarà quello di rifinire la preprazione sia per Roma che per il Roland Garros.