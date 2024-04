Fiorentina, serve una prestazione da big. Italiano vuole maturità

Tutto in 90′ (con ipotetici tempi supplementari e rigori) per raggiungere il primo, grande obiettivo stagionale. Questa sera, al Gewiss Stadium di Bergamo, Atalanta e Fiorentina si affrontano nel ritorno della seconda semifinale di Coppa Italia. In palio un pass per Roma, dove a metà maggio ci si giocherà il trofeo nazionale contro la Juventus, Si ripartirà dal’1-0 viola firmato al Franchi da Rolando Mandragora: motivazioni altissime per entrambe le squadre che, dopo un periodo di involuzione, hanno raggiunto i proprio obiettivi nel miglior modo possibile, e arrivano a questa sfida consapevoli di poter fare qualcosa di importante in un finale di stagione che, a prescindere dall’esito finale, sarebbe positivo.

La formazione di Gian Piero Gasperini, che sta lottando ancora per la qualificazione in Champions ed è in semifinale di Europa League, vuole provare ad alzare un trofeo dopo un percorso comunque importante, che però ora ha bisogno di un successo per arrivare all’apice. I ragazzi di Vincenzo Italiano, invece, dopo un momento in cui la stagione sembrava essere ormai compromessa, sono tornati a ruggire, si giocheranno l’accesso alla finale di Conference League contro il Club Brugge, vittoria finale che varrebbe anche un piazzamento europeo. La Fiorentina, dopo un periodo critico, si è ripreso: stasera deve dimostrare quella maturità che ha avuto durante il suo cammino europeo e che sta tornando anche in campionato, con un piazzamento europeo che resta l’obiettivo principale della Viola. In campo i migliori, perché a questo punto della competizione non si può far finta di nulla.

Atalanta-Fiorentina, le probabili formazioni delle due squadre

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Éderson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gian Piero Gasperini

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; Nico González, L.Beltrán, Kouamé; Belotti. All. Vincenzo Italiano