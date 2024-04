Pedullà: “Vivarini, priorità al Catanzaro. Ma il Sassuolo lo apprezza”

Da Alfredo Pedullà arrivano aggiornamenti su Vincenzo Vivarini: “Vincenzo Vivarini sta facendo un grande lavoro a Catanzaro. La trionfale promozione dalla Serie C, un signor campionato in B con la possibilità di sognare ancora. Il rendimento è enorme, c’è anche un contratto che lo blinda fino al 30 giugno 2025. Ancora più di un anno rispetto al dg Foresti, uno degli innegabili artefici del ciclo giallorosso, che ha un impegno in scadenza a giugno. Tornando a Vivarini, gli estimatori non mancano, per esempio il Sassuolo che lo apprezza parecchio, a prescindere da come vada il finale di una stagione tormentata. Adesso Vivarini è concentrato sul Catanzaro, ma sa di essere sul taccuino di altri club”.