Ritiro Nadal, ora è possibile: l’annuncio ufficiale cambia tutto

L’annuncio del campione di Maiorca lancia segnali importanti in vista del futuro: Nadal non esclude la dolorosa ipotesi

Per uno come lui la racchetta è un prolungamento del braccio, è un qualcosa di prezioso e che lo accompagnerà per il resto della sua vita. I numeri da lui conquistati in quasi venti anni di attività ad altissimi livelli non lo hanno mai del tutto appagato: Rafa Nadal vuole sempre mettersi alla prova, dimostrare di saper tenere testa alla nuova generazione di tennisti che giocoforza si sta confermando a livello mondiale.

Nadal ha recentemente partecipato all’Atp di Barcellona – dove ha perso contro l’australiano Alex De Minaur – che sperava di portare a casa per la tredicesima volta in carriera. Non ce l’ha fatta, ma quell’applauso finale da parte del pubblico catalano ha colpito tutti e molti sono convinti che sia una sorta di antipasto di quel che accadrà al termine della stagione in corso. Intanto lo stesso campione spagnolo, vincitore di 22 titoli del Grande Slam, ha annunciato che prenderà parte a uno dei tornei che idealmente chiudono la stagione.

Nadal parteciperà alla prossima Laver Cup: segnale di addio?

Rafa Nadal parteciperà alla prossima Laver Cup, torneo dalla durata di due giorni organizzato dal circuito Atp e che vede scontrarsi i maggiori tennisti del team Europa e Resto del mondo. Quest’anno la competizione si disputerà sul cemento di Berlino e vedrà come protagonista sugli spalti Roger Federer, colui il quale l’ha ideata nel 2017.

Lo spagnolo si unirà a una squadra di altissimo livello, non ancora completata del tutto: oltre al campione maiorchino ci saranno anche il connazionale Carlos Alcaraz, il russo Daniil Medevedev e il tedesco Alexander Zverev.

È molto semplice per gli appassionati della racchetta compiere un banale parallelismo: secondo molti la scelta presa dallo spagnolo di partecipare alla competizione a squadre ricorda molto quella che fece Federer nel 2022, anno del suo ritiro ufficiale dal tennis.

La decisione di Nadal di partecipare alla prossima Laver Cup non ha a che fare con il suo probabile ritiro dal tennis (più volte menzionato da egli stesso a causa dei numerosi infortuni), ma il paragone tra la sua situazione e quella del suo amico e grande rivale Federer è servita sul piatto d’argento. E inevitabilmente genera curiosità tra gli appassionati che comunque non vedono l’ora di supportarlo nella competizione che quest’anno si terrà alla Mercedes Benz Arena di Berlino.