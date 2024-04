Sinner, il verdetto ha stabilito tutto: è importantissimo

Jannik Sinner, primo verdetto molto importante per il tennista azzurro: indicazioni fondamentali per il prossimo futuro

Nella fase cruciale della stagione tennistica, ogni match può essere molto importante. Lo sa bene Jannik Sinner, che sta continuando a prepararsi con attenzione e con scrupolo passo dopo passo, cercando di non sbagliare una singola mossa, mantenendo la lucidità che lo ha sempre contraddistinto, specie nell’ultimo periodo.

Il tennista azzurro non si è fatto abbattere dalla sconfitta a Montecarlo contro Tsitsipas, fastidiosa per il modo in cui è maturata, ma che non sposta i giudizi sul suo inizio di stagione e sulle sue prospettive a medio e lungo termine. Anzi, ha utilizzato l’avvenimento per mettere a punto strategie ancora più raffinate per i prossimi appuntamenti, che potrebbero proiettarlo davvero in alto, più di quanto non sia stato finora.

Non è un mistero che adesso l’obiettivo è la posizione numero uno nel ranking, ma si tratta di un traguardo da perseguire senza fretta, senza voglia di strafare, ponderando ogni passo. Prendendo spunto in questo, se vogliamo, dal numero uno attuale Djokovic, che ha sempre saputo gestirsi al meglio.

Ecco che dunque Sinner ha preparato un piano per arrivare al top in vista dei tornei più importanti tra la primavera e l’estate. Iniziando la sua scalata da Madrid, dove sono arrivate le prime indicazioni fondamentali.

Sinner, ecco il tabellone che lo attende a Madrid: la strada verso la finale

Un torneo, il Masters 1000 spagnolo, in cui, come dichiarato da Sinner, l’obiettivo non sarà vincere ma mettere benzina nelle gambe, in vista di Roma, Parigi, Wimbledon. Eppure, le chance per fare bene a Madrid, e per guadagnare già punti preziosi su Djokovic che non ci sarà, ci sono tutte.

Con il forfait del serbo, Sinner sarà testa di serie numero uno nel tabellone. Un evento fortemente simbolico per il tennis italiano, che mai aveva potuto fregiarsene dalla nascita del format dei Masters 1000, nel 1990. La cosa potrebbe inoltre permettere a Sinner di andare abbastanza avanti nel torneo.

Debutto con possibile derby contro Sonego, al secondo turno, con il suo avversario che uscirà tra il torinese e un qualificato. Quindi, al terzo turno potrebbe esserci Jordan Thompson e agli ottavi uno tra Nicolas Jarry e Karen Kachanov. Primo ostacolo di rilievo, ipoteticamente, lo specialista della terra rossa Casper Ruud, ai quarti. Il cammino inizia, Jannik può pensare in grande.