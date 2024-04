Gudmundsson e Zirkzee: le milanesi sfidano il mercato

Gudmundsson e Zirkzee. I volti più luminosi del campionato e destinati ad infiammare la prossima estate sono inequivocabilmente quelli dei due leader tecnici di Genoa e Bologna. Le sorprese del campionato insieme ai due tecnici che le stanno conducendo, hanno tratto giovamento da uno schieramento organizzato e da dettami tattici ben definiti, ma anche e soprattutto dall’imprevedibilità dei due calciatori che più degli altri identificano la qualità nella rosa del Genoa e del Bologna.

L’inevitabile passaggio successivo sarà quello di diventare pezzi pregiati del mercato estivo, e non è un caso che le attuali prime della classe della nostra serie A abbiano messo nel mirino proprio l’islandese e l’ex Bayern Monaco per rafforzare i rispettivi reparti avanzati in vista del campionato che verrà.

L’Inter ha intavolato ormai da un paio di settimane contatti serrati con il management del Genoa e con gli agenti di Gudmundsson per trovare in lui quell’abilità nel creare superiorità numerica che ha rappresentato l’unico minimo punto debole della rosa dei Campioni d’Italia. Il Milan è alla ricerca di un centravanti che possa identificare un totem per il rilancio rossonero, e Zirkzee ha sia la qualità tecnica che lo strapotere fisico per poterlo diventare, esattamente come andrebbe a completare un pacchetto offensivo nerazzurro potenzialmente da urlo. La Juventus rappresenta l’ostile avversario da superare per le due milanesi tanto su un versante quanto sull’altro. Quali che siano i colori del loro futuro, la coppia di talenti della nostra serie A è destinata ad un’estate da protagonisti assoluti.