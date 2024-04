Nadal da brividi: ha svelato tutto, tifosi commossi

Nel corso di una intervista il tennista spagnolo, Rafa Nadal, ha svelato tutti i suoi sogni: i tifosi rimangono commossi

Il mondo del tennis si sta preparando per salutare una delle stelle più luminose ed importanti della propria storia. D’altronde non potrebbe essere altrimenti se ti chiami Rafael Nadal. Oramai ci siamo visto che, come annunciato dallo stesso fenomeno spagnolo, si sta per arrivare alla fine di questa grande avventura che ha appassionato tutti. A meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto (anche se non ce ne dovrebbero affatto essere) pare che questo sia l’anno in cui l’atleta di Manacor appenderà la racchetta al chiodo.

Una carriera in cui ha vinto davvero di tutto dove si è tolto un bel po’ di soddisfazioni. L’ultimo anno e mezzo lo ha vissuto in infermeria ed ai box per via di una serie di infortuni. Adesso è ritornato, ma tutti sanno che non può mai essere come quello di prima per tantissimi motivi: in primis perché l’età si fa sentire e poi perché il fisico non è più come quello di una volta. Nel corso di una diretta che ha rilasciato dal suo account ufficiale Instagram il nativo di Manacor ha svelato quali sono i suoi sogni.

Tennis, Nadal vicino ai saluti? Svelati i suoi sogni

Dopo mesi di attesa e di allenamenti è ritornato in campo nel torneo Atp di Barcellona dove ha avuto la meglio contro l’italiano Flavio Cobolli, ma si è arreso contro Alex De Minaur al secondo turno. Queste sono alcune delle sue parole in merito ai sogni che intende ancora realizzare: “Quali sono i miei sogni nel tennis? Beh a livello professionale mi basta giocare ed essere presente nei prossimi tornei, a livello di risultati non chiedo nulla, ho ottenuto di più rispetto a quanto avrei mai potuto sognare, quindi assolutamente non chiedo nulla“.

Nel frattempo si avvicina uno dei grandi appuntamenti del tennis dove non intende assolutamente mancare. Ovvero il Roland Garros, che ha fatto suo ben 14 volte. Prima, però, valuterà attentamente le sue condizioni per scegliere il percorso migliori d’avvicinamento al torneo. In conclusione si è soffermato anche nella sua vita privata. Su questo non ha dubbi: “Mi basta vivere la quotidianità, vedere la mia famiglia crescere. Mi piacerebbe poi viaggiare molto insieme a loro, magari vedere nuovi posti insieme e condividere altre avventure“.