Mentre questa sera Udinese e Roma hanno chiuso definitivamente i circa 20 minuti rimanenti della 32^ giornata, domani è già tempo di 34^ giornata. Quintultima giornata di Serie A che si apre con una sfida ad alto contenuto emotivo. Allo “Stirpe” di Frosinone, gli uomini di Eusebio Di Francesco sfidano la Salernitana. Contro i granata, fanalino di coda della A, i ciociari devono vincere per continuare concretamente a sperare nella salvezza. Di contro, una sconfitta sarebbe definitivamente fatale per la Salernitana che sarebbe matematicamente in Serie B.

Frosinone, contro la Salernitana servono i tre punti a tutti i costi

Dopo essere sprofondati in zona retrocessione i ragazzi di Eusebio di Francesco, in queste settimane hanno avuto un sussulto. Nelle ultime quattro giornate il gialloazzurri hanno conquistato quattro punti frutto di quattro pareggi. Alcuni di questi sono stati pareggi anche eccellenti contro il Bologna, inchiodato sullo 0-0 allo Stirpe e contro il Napoli, rimontato due volte. Segnali di ripresa da parte di una squadra che, nella prima parte di stagione, aveva sorpreso tutti, ma col passare delle settimane è diventata sempre più vulnerabile.

Colpa di un po’ di inesperienza e di un gioco, molto offensivo, che in Serie A paga realmente finché esiste l’effetto sorpresa. Nel girone di ritorno poi serve la solidità difensiva, che è spesso mancata alla formazione di Di Francesco. Ma le parole e i ragionamenti sui modi di giocare, domani contro la Salernitana il Frosinone gioca per un solo risultato: la vittoria.

Salernitana, per chiudere con dignità

La Salernitana invece si presenta a Frosinone con poco da chiedere a questo torneo, col ko . Consapevole del proprio inesorabile destino, la formazione di Mister Colantuono vuole onorare il torneo e chiudere con dignità prima di tornare in Serie B. Il desiderio dei granata è quello di non fare figuracce e, come dimostrato col Sassuolo, anche quello di non “falsare” il campionato. I granata sono poi in corsa per evitare anche il record negativi di punti in Serie A, fissato a 18 dal Pescara.