Juventus-Milan: i precedenti, bilancio a favore dei bianconeri

Questo sarà il 178° confronto tra Juventus-Milan in Serie A: i bianconeri conducono il bilancio con 68 successi contro 53 dei rossoneri, completano 56 pareggi. Dopo il successo per 1-0 nella gara d’andata dello scorso 22 ottobre, la Juventus potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Milan in Serie A per la prima volta dal 2018/19 (proprio con Massimiliano Allegri in panchina). Nelle ultime sei sfide tra Juventus e Milan in campionato solo una volta entrambe le formazioni hanno trovato la via del gol: nell’1-1 del 19 settembre 2021. La Juve è rimasta imbattuta in sei delle ultime sette occasioni in cui ha affrontato il Milan con meno punti in classifica rispetto ai rossoneri a inizio giornata di campionato: tre successi e tre pareggi in questo parziale.

Si torna in campo per la 34ª giornata di Serie A: la Juventus è attesa da una sfida importante all’Allianz Stadium contro il Milan, gara in programma domani 27 aprile alle 18:00.