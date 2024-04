Sinner numero uno, tutto rinviato: cala il gelo

Jannik Sinner è l’assoluto protagonista di questo inizio di 2024. I tifosi sono raggianti, ma c’è qualcuno che riserva ancora frecciatine

Dalla fase finale del 2023 è ormai cambiato qualcosa. Dopo anni difficili e con problemi nel mostrare il proprio talento il campione altoatesino Jannik Sinner è riuscito a sbloccarsi e a mostrare a tutti la sua vera identità. I numeri del tennista azzurro negli ultimi 6-7 mesi sono a dir poco impressionanti.

In generale dalla semifinale di Wimbledon dello scorso anno è cambiato tutto, Sinner è riuscito a sbloccarsi contro i big del circuito (prima non riusciva mai a vincere) ed ha inanellato una serie di risultati positivi. Dalla vittoria della Coppa Davis fino alla straordinaria serie di questa prima parte di stagione: il campione di San Candido è nettamente primo nella Race ed è secondo invece nella classifica Atp.

25 vittorie e 2 sconfitte, successi come quelli di Rotterdam, Miami e soprattutto gli Australian Open, principale gemma di questa prima fase della sua giovane carriera. Il primo posto Atp non è lontano, Jannik ha circa 1300 punti di distacco da Novak Djokovic e tra i prossimi tornei su terra e Wimbledon potrebbe addirittura trovare il sorpasso. Non tutti la pensano cosi, ha parlato a proposito la leggenda del tennis italiano Nicola Pietrangeli.

Jannik Sinner, Pietrangeli lo avvisa: tifosi gelati

Pietrangeli ha parlato durante la presentazione degli Internazionali d’Italia a Roma, torneo che andrà in scena tra qualche settimana e che vedrà Sinner e in generale tutto il tennis italiano tra i protagonisti. Il campione azzurro ha chiarito la propria posizione ed ha affermato: “Per quel che riguarda i numeri attualmente Sinner è già il numero uno, non è una questione di numeri o computer che per me già tutto questo è sbagliato”.

Poi a riguardo ha parlato: “Penso che Sinner possa aspettare ancora, per il primo posto ne parliamo l’anno prossimo. Anche perchè c’è ancora Djokovic e vedremo cosa farà nei prossimi tornei, a partire da Roma stessa”. Il campione serbo è in difficoltà, in questo 2024 è ancora a 0 titoli.

Va detto che lo scorso anno proprio in questa fase della stagione fu protagonista di un exploit totale e vinse sia il Roland Garros che Wimbledon. Ora ci sono le Olimpiadi di Parigi, priorità sia di Sinner che di Djokovic e questo va oltre la classifica. Vedremo se l’azzurro riuscirà nel sorpasso o meno, dipenderà molto dal suo rendimento su terra ma soprattutto da Djokovic e da un suo eventuale calo o meno su questa superficie.