Batosta Ferrari: tensione Leclerc-Sainz

Cresce la tensione in casa Ferrari sull’asse Leclerc-Sainz, arriva l’annuncio che lascia di stucco i tifosi

Il Gran Premio della Cina ha portato avanti uno scenario che in pochi, qualche giorno fa, sarebbero stati in grado di prevedere. La tensione crescente tra Charles Leclerc e Carlos Sainz è sotto gli occhi di tutti: ecco cosa sta accadendo.

L’ennesima vittoria di Max Verstappen, arrivato a quattro successi nei primi cinque GP dell’anno, non può più stupire. Il tre volte campione del mondo pare correre una gara a sè ed è in questo momento già lanciatissimo verso la conquista del suo personalissimo quarto mondiale. Un rendimento davvero spaventoso per l’olandese che con testa e cuore, in pista, sembra aver spazzato definitivamente via le voci che lo avrebbero voluto lontano dalla Red Bull già a partire dal 2025.

La Ferrari insegue, è sotto gli occhi di tutti che il Cavallino Rampante sia la seconda forza del mondiale proprio alle spalle della Scuderia di Milton Keynes. I passi avanti rispetto ad un anno fa sono stati fatti ma è chiaro come non siano sufficienti per spaventare le Red Bull. A Shanghai Leclerc e Sainz si sono piazzati – non senza polemiche – rispettivamente quarto e quinto.

Ed è proprio il rapporto tra i due piloti della Ferrari, all’ultima stagione insieme visto che l’anno prossimo arriverà Hamilton a rimpiazzare il 29enne di Madrid, sotto la lente d’ingrandimento.

Scontro Leclerc-Sainz: l’annuncio di Charles

Tutto è iniziato con la Sprint Race dove Carlos si è opposto in maniera decisamente importante ai tentativi di sorpasso di Leclerc mentre agli altri piloti ha lasciato quasi pista libera. La ramanzina del monegasco è stata seguita dal ricambiare con la medesima moneta durante il GP della domenica.

A questo punto pare che Leclerc e Sainz abbiano comunque avuto una serie di discussioni con l’intento di chiarire la delicatissima situazione. A riferirlo è proprio il monegasco che come rivelato da ‘F1-news.eu’ ha rivelato: “Prima delle qualifiche abbiamo avuto un breve incontro, dopo una conversazione più approfondita insieme a Fred“. La presenza di Vasseur sembrerebbe aver portato i suoi frutti.

“Tra noi adesso è tutto chiaro”, ha ammesso Leclerc che ha concluso, “A volte ho superato io il limite, a volte lui. Fa parte del gioco. Va tutto bene”. Un dialogo necessario e fondamentale per andare avanti insieme in una stagione comunque molto delicata per la Ferrari.