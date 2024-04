Bomba Djokovic, svolta ad un passo: manca solo l’ufficialità

Importante annuncio da parte dell’attuale numero uno al mondo Novak Djokovic. Possibili novità in arrivo per il futuro

In queste ore si sta disputando il Masters 1000 di Madrid, secondo torneo importante del tour su terra battuta. Una competizione che vede protagonisti quasi tutti i big del circuito e che vedrà però ancora l’assenza del numero uno al mondo Novak Djokovic.

Il campione serbo ha preferito continuare ad allenarsi in vista dei prossimi, per lui più importanti, impegni. A breve ci saranno gli Internazionali d’Italia a Roma, ma soprattutto il Roland Garros, torneo del Grande Slam e principale torneo su questa superficie. Ormai avanti con l’età Djokovic deve obbligatoriamente scegliere i tornei da fare e il suo obiettivo è prediligere i più importanti, quest’anno i 4 impegni dello Slam più le Olimpiadi di Parigi, sua principale priorità.

Finora non è stato un anno semplice per il talento di Belgrado, tennista più vincente di sempre. Nel 2024 Djokovic è ancora 0 tornei vinti e questo testimonia le grosse difficoltà. Addirittura Djokovic non ha mai disputato una finale quest’anno, ha ceduto prima nelle semifinali degli Australian Open e di Monte-Carlo. Proprio la semifinale a Melbourne contro il nostro Jannik Sinner ha portato secondo alcuni alla rottura tra Djokovic e il suo storico coach Goran Ivanisevic e Nole ancora deve scegliere il suo sostituto.

Novak Djokovic, colpo di scena per il nuovo coach?

Questa settimana Nole è stato comunque a Madrid dove si è aggiudicato il premio come miglior sportivo ai Laureus Sports. Djokovic è apparso piuttosto criptico riguardo alla scelta del nuovo coach ma non ha escluso che possa scegliere Nenad Zimonjic come nuovo allenatore. I due già collaborano in questo momento e Nole ha usato belle parole per il suo connazionale. In generale ecco le parole durante l’evento:

“Dopo aver avuto allenatori e team diversi sono in una fase in cui mi permetto anche di non avere un coach. Zimonjic? Beh, mi sono divertito molto con lui nelle ultime tre settimane e stiamo valutando se continuare insieme. Vediamo, prenderò una decisione nel prossimo periodo”. Possibili novità in arrivo per il campione balcanico, Nole potrebbe – ancora una volta – stupire tutti.

Il suo rientro in campo è previsto agli Internazionali di Roma dove proverà a difendere la prima posizione nel ranking dall’assalto dell’attuale numero due Jannik Sinner. L’azzurro non ha molti punti da scartare e di conseguenza vorrebbe effettuare il sorpasso durante la stagione su terra battuta, magari entro il Roland Garros.