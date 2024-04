Lascia la Red Bull e firma subito con la Ferrari, colpo lampo

Incredibile addio in casa Red Bull. La Ferrari potrebbe approfittarne subito per ingaggiarlo. Trattativa nel vivo

Se in pista le cose vanno come al solito alla grande, con il campione del mondo Max Verstappen che, nel recente Gp di Cina, ha dimostrato ancora una volta di essere il più forte, nel box Red Bull quel ‘caso Horner’, di cui si parla sempre meno, ha lasciato delle scorie importanti che potrebbero scaturire in un addio storico alla Red Bull.

Quando pensiamo alla Red Bull facciamo riferimento a monoposto assolutamente impeccabili e, a livello ingegneristico, senza nessuna sbavatura. Una vettura capace in pista di dominare tutto e tutti e gli ultimi tre trionfi consecutivi nel Mondiale dimostrano appieno questo assunto.

Dietro la realizzazione della Red Bull c’è uno dei migliori progettisti, Adrian Newey, geniale ingegnere britannico da tempo protagonista in Formula 1 anche con altre scuderie. Nelle ultime ore sono arrivate notizie importanti sul futuro di Newey che non faranno piacere alla Scuderia campione del mondo.

Red Bull, Newey vicino all’addio: lo aspetta la Ferrari?

Non sono bastate le numerose smentite da parte dei vertici del team, nemmeno le dichiarazioni rassicuranti di Christian Horner che ha riferito di una situazione tornata alla normalità. Adrian Newey potrebbe lasciare la Scuderia in modo definitivo, non prolungando il suo contratto in scadenza il prossimo anno.

A riferirlo sono Auto, Motor und Sport e BBC che confermano appunto la volontà di Newey di lasciare il team per i troppi malumori che si respirano nel box. Da un lato vi è la proprietà che desidera continuare con Horner, dall’altro lato Helmut Marko e Jos Verstappen che vorrebbero invece che l’attuale team principal se ne andasse per i troppi problemi causati.

Newey insomma sarebbe arrivato alla conclusione che in una situazione del genere troverebbe soltanto difficoltà. Ora la palla passa al mercato: dove andrà il geniale progettista britannico? Si parla da mesi di un suo approdo in Ferrari, un’ipotesi che potrebbe tornare in auge nelle prossime ore.

Secondo quanto riporta Formulapassion.it, i contatti Ferrari-Newey sono stati costanti negli ultimi mesi e ciò significa che Newey potrebbe aver cambiato idea rispetto a quando asseriva che non avrebbe lasciato per nessun motivo l’Inghilterra. Si aspetta ora la possibile evoluzione della trattativa, con la Ferrari che potrebbe affidare all’ingegnere un ruolo da supervisore tecnico o superconsulente con carta bianca su tutto.