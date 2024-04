Milan, l’ira dei tifosi contro Lopetegui: assaltato l’account in Instagram del tecnico

Le possibilità che Julen Lopetegui diventi l’allenatore del Milan dalla prossima stagione sembrano aver subito un’impennata nelle ultime ore. Nonostante non ci sia ancora nulla di ufficiale, tra i tifosi del Milan l’ira per la possibile scelta del tecnico spagnolo è palpabile. Dalla mattina di oggi spopola su X l’hashtag “Nopetegui“ e sono ormai migliaia le critiche alla possibile scelta dello spagnolo come prossimo allenatore del Diavolo.

L’assalto dei tifosi del Milan su Instagram

Come se non bastassero le critiche alla società e gli hashtag, Lopetegui è stato bersagliato dai messaggi dei tifosi del Milan anche su altri social. A cominciare da Instagram dove sull’account @julenlopeteguii, il tecnico viene “masscrato” dai messaggi rabbiosi dei tifosi rossoneri. In tanti lo invitano ad andarsene dal Milan, anche in realtà Lopetegui non è ancora arrivato e nulla di ufficiale è stato ancora annunciato. Altri gli suggeriscono di andare al West Ham, altra squadra interessato all’ex allenatore di Real Madrid e Siviglia.

Tuttavia è da verificare se l’account sia davvero quello del tecnico basco. Il post preso di mira dai tifosi del Milan, lo ritrae durante una conferenza stampa nel settembre 2022 allo Stadio Ramon Sanchez Pizjuan, quando ancora era allenatore del Siviglia. Da lì nessun’altra attività, nonostante Lopetegui recentemente abbia allenato anche il Wolverhampton con scarsi risultati.