Milan, #Nopetegui: spopola il dissenso verso lo spagnolo, strada in salita

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’ex commissario tecnico della Spagna, Julen Lopetegui sarebbe in pole per la panchina del Milan: il profilo che la dirigenza rossonera avrebbe individuato per sostituire Stefano Pioli: 4-3-3 e rosa da migliorare. Contatti frequenti tra le parti, con Gerry Cardinale che da tempo ha avviato dei colloqui con l’ex Wolverhampton. A differenza della società, i tifosi del Diavolo non sarebbero per niente entusiasti di questo allenatore e sui social si sono scatenati con l’hashtag #Nopetegui.

Tantissimi i nomi accostati nelle ultime ore alla panchina rossonera, con il club di Via Aldo Rossi che è concentrato su questo rush finale di stagione in cui il Diavolo vuole chiudere il discorso qualificazione Champions con l’obiettivo di terminare, quantomeno, al secondo posto in classifica. La partita di questa sera contro la Juventus rappresenta uno snodo cruciale con la posizione di Pioli già bella e definita. Nel frattempo il responsabile dell’area tecnica Geoffrey Moncada e l’amministratore delegato Giorgio Furlani insieme a Zlatan Ibrahimovic sono al lavoro per programmare la prossima stagione con l’obiettivo di rendere la rosa rossonera ancor più competitiva e che sappia competere su più fronti. Scudetto e Champions League… e non recitare il solito ruolo in secondo piano e non da protagonista!