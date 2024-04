Serie A, Juventus-Milan: le formazioni ufficiali, c’è Yildiz

Tra poco più di un’ora all’Allianz Stadium di Torino, andrà in scena la sfida tra Juventus e Milan. Si tratta di una gara importante in ottica secondo posto nonché corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri di Massimiliano Allegri devono cercare di vincere per accorciare le distanze coi rossoneri e per accelerare il processo di qualificazione matematica alla Champions 24/25. I rossoneri vogliono invece difendere il secondo posto in classifica.

Si tratta inoltre di una sfida significativa, visto che sia per Pioli che per Allegri quello di oggi sarà probabilmente l’ultimo Juventus-Milan.

Le scelte ufficiali di Allegri e Pioli per Juventus-Milan

Allegri non cambia il suo 3-5-2 per la gara contro il Milan, ma nella formazione titolare della Juventus rilancia Kenan Yildiz, ma soprattutto schiera Cambiaso a centrocampo: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic.

Pioli conferma il solito 4-2-3-1, ma deve fare a meno della coppia di terzini titolare e anche in Tomori: Maignan; Musah, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.