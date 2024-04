Choc nel Tennis: furto terribile e sfogo social

Durante il torneo di Madrid una spiacevole disavventura ha colpito una delle protagoniste. Con il suo appello sui social ha cercato conforto e spiegazioni

Un furto misterioso ha scosso il Wta di Madrid, torneo in corso sui campi in terra battuta della capitale iberica.

La tennista russa Maria Timofeeva, attualmente al 99° posto nel ranking WTA, ha subito la sottrazione di circa 10mila euro dal suo conto bancario mentre si trovava a Madrid per partecipare al prestigioso torneo WTA 1000.

Il tutto è avvenuto durante le qualificazioni del torneo. Dopo la vittoria al primo turno contro Fiona Ferro, la russa è stata sconfitta da Harriet Dart nel match successivo. Questo evento, già di per se molto deludente, è stato ulteriormente aggravato dal furto dei suoi soldi.

Timofeeva ha espresso tutto il suo stupore riguardo al furto visto che, secondo quanto raccontato dalla giovane tennista, la sua carta di debito era ben custodita. In un video condiviso su Instagram, ha dichiarato: “Sto impazzendo perché non so come sia potuto succedere: fisicamente la mia carta è stata con me per la maggior parte del tempo, tranne qualche ora una mattina in cui l’ho lasciata nella mia stanza mentre questa veniva pulita dalle cameriere dell’albergo“.

Tennis, episodio increscioso durante il Wta di Madrid

In tutto ciò la situazione è diventata ancora più angosciante quando Timofeeva ha scoperto che i soldi erano stati spesi nella zona vicina al suo alloggio. Alla ricerca di risposte e consigli, la tennista ha chiesto supporto ai suoi follower sui social media: “Sì, le circostanze sono pazzesche e non so come possa accadere, quindi per favore condividete qualcosa per aiutarmi a capire.”

Timofeeva ha vinto il suo primo torneo a Budapest nella scorsa stagione e piano piano sta cercando di crescere nel ranking WTA. Sicuramente questa esperienza in terra spagnola non verrà dimenticata facilmente dalla tennista russ,a che ha invitato tutti i suoi follower a prestare la massima attenzione per evitare quanto le è capitato.

Il suo appello alla consapevolezza e alla condivisione di esperienze simili evidenzia la sua frustrazione e il desiderio di evitare che una situazione così spiacevole possa accaderle di nuovo in futuro.

Per ora l’indagine sul furto dei suoi soldi continua, mentre Timofeeva cercherà di riprendersi dall’incidente e di concentrarsi sul prosieguo della stagione tennistica.