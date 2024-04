Lotta Champions, Bologna a un passo. Napoli-Roma già decisiva

Rush finale di una stagione che ha ancora parecchi verdetti da decretare. Se l’Inter ha alzato al cielo lo scudetto e la Salernitana è tornata in purgatorio dopo tre anni di Serie A, in queste ultime giornate diverse squadre si giocheranno molto: da posti in Europa alla permanenza nel massimo campionato italiano. La corsa per la qualificazione alla prossima Champions League resta più aperta che mai, e già questa giornata potrebbe offrire scenari molto importanti in vista delle ultime sfide che ci saranno nelle prossime settimane.

L’ufficialità delle cinque squadre nella massima competizione europea ha cambiato di molto le carte in tavola, con diverse squadre che hanno potuto rivedere le proprie strategie. L’Inter è ormai da settimane qualificata, Milan e Juventus seguono a ruota i nerazzurri nonostante manchi un’aritmetica che potrebbe arrivare a breve. Ecco che poi inizia la confusione, perché potenzialmente cinque squadre potrebbero ancora qualificarsi: oggi il Bologna, attualmente quarto, potrebbe compiere un importante passo in avanti, I felsinei, a quota 62 punti, con una vittoria sull’Udinese sarebbero a soli cinque punti dalla matematica qualificazione: la formazione di Motta è favorita anche dal vantaggio negli scontri diretti con Roma, Lazio e Atalanta.

Al quinto posto ecco i giallorossi (58 punti), che oggi affronteranno proprio il Napoli (49 punti) in una sfida che può risultare decisiva soprattutto per i partenopei, che con una sconfitta saluterebbero le già rare possibilità di qualificazione. L’Atalanta (54 punti) continua a pressare le romane: gli orobici, che hanno anche una partita da recuperare, oggi ospiteranno l’Empoli in contemporanea con il derby del Sole. La classifica resta corta: Bologna 62, Roma 58, Lazio 55, Atalanta 54 (una partita in meno), Napoli 49. Poche giornate al termine di una corsa che, fino all’ultima giornata, sarà più agguerrita che mai.