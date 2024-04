Sport italiano in lutto, drammatica perdita: si è spento a 29 anni

Drammatica perdita per lo sport italiano che è costretto a dire addio ad un altro dei suoi giovani atleti: aveva solo 29 anni

Nuovo lutto nel mondo dello sport italiano che perde un’altra delle sue giovani stelle, scomparsa all’età di soli 29 anni, lasciando tutti i tifosi senza parole.

Colpo durissimo per il movimento rugbistico italiano che è costretto a salutare Pietro Imperiale, giocatore ed allenatore del Cus Genova Rugby che si è spento prematuramente lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei tifosi. A dare il triste annuncio è stata la stessa società genovese attraverso il proprio profilo Instagram, scioccando tutti i suoi fan che mai si sarebbero aspettati di ricevere una notizia del genere.

Notizia che ha straziato non solo il Cus Genova Rugby ed il rugby italiano in generale, ma tutto il mondo dello sport nostrano per la prematura scomparsa di un altro giovane giocatore. Imperiale aveva infatti solo 29 anni ed era la colonna portante del Cus Genova Rugby, come scritto dalla stessa società via social che, oltre a perdere il giocatore, dice addio a quella che era una persona leale e che ci teneva all’educazione dei giocatori più giovani.

Lutto nel rugby italiano: addio a Pietro Imperiale

Attraverso un triste comunicato pubblicato sul proprio profilo Instagram lo scorso giovedì, il Cus Genova Rugby ha gelato tutti annunciando la morte di Pietro Imperiale a soli 29 anni. Giocatore ed allenatore delle giovanili del club, nonostante fosse ancora molto giovane, Imperiale era rispettato da tutti all’interno della squadra, dimostrandosi una persona leale, sincera e con un forte senso del dovere.

Inoltre, come specificato dalla società genovese nella dolente nota, Imperiale teneva fortemente all’educazione dei giocatori più giovani della squadra e non mancava mai nel dare insegnamenti di vita al centro estivo. Per questo motivo, la sua morte è un colpo al cuore durissimo non solo per il Cus Genova Rugby, ma per tutto il movimento rugbistico italiano come dimostrato dai tanti messaggi via social.

Al cordoglio funebre, infatti, si sono uniti anche i rivali di sempre del Cus Genova Rugby, ovvero il Pro Recco Rugby che ha espresso tutta la propria vicinanza via social, definendo Pietro “un leale avversario di mille battaglie ed avversario magnifico”, sottolineando tutte le qualità del giocatore scomparso prematuramente.

Sotto il post pubblicato dal Cus Genova Rugby, invece, è arrivato il messaggio da parte della Amatori Rugby Genova che pure si è voluta unire al dolore della società ligure in questo triste momento. Messaggi di cordoglio che fanno capire quanto Imperiale fosse conosciuto e amato non solo nel proprio club, ma anche in tutta Genova e la sua morte lascia un vuoto nel cuore dei tifosi difficilmente colmabile.