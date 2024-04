Zanardi indimenticabile: il post social che commuovere i fan

Non sono state affatto dimenticate le imprese di Alex Zanardi ai tempi della Formula 1: il post sui social non può non far commuovere i suoi fan più fedeli

Alex Zanardi lotta come un leone e la speranza di tutti è quella di rivederlo di nuovo in pista, perché è impossibile immaginarlo al di fuori del mondo delle corse. Sulle sue condizioni, come è giusto che sia, vi è il massimo riserbo, anche se i seguaci dell’ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico vorrebbero conoscere nel dettaglio il suo attuale stato di salute.

Mentre riaffiorano i ricordi delle sue imprese – quelli nessun incidente potrà farceli dimenticare – sui social sono davvero tanti e variegati gli attestati di stima nei confronti del campione bolognese: essi vengono espressi non tanto tramite post lunghi e articolati, quanto con la pubblicazione di foto e video delle sue vecchie imprese.

Alex Zanardi sulla FW21, foto commuove i fan

Un incidente, quello avvenuto nel giugno 2020, che non lo ha destabilizzato per niente: a dirlo i medici che lo seguono con pazienza e determinazione, dato che avere a che fare con un uomo come Zanardi è sempre un qualcosa di unico e prezioso.

Oggi si trova nella sua casa di Noventa Padovana, a breve dovrebbe ricominciare un nuovo ciclo di terapie presso il centro iperbarico di Ravenna, un centro di eccellenza e che gli permette di ritrovare i giusti meccanismi fisici. Intanto la moglie Daniela e gli amici di una vita gli stanno accanto con la speranza di rivederlo quanto prima alle prese della sua handbike, magari in una nuova edizione delle Olimpiadi che in passato lo hanno visto sul gradino più alto del podio.

Sui social però, come detto, è come se il tempo si fosse fermato a ben prima del devastante incidente al Lausitzring, in Germania, avvenuto il 15 settembre 2001. Così tifosi e pagine dedicate al Motorsport continuano a ricordare Alex tramite foto e video di quei tempi in cui diceva la sua in ogni Gran Premio.

Tra le tante foto pubblicate ne spicca una in particolare, pubblicata su X dalla pagina ‘RSF Motorsport’, dove si vede il campione bolognese alle prese della sua Williams FW21 del 1999, la sua ultima monoposto prima di dire addio al mondo della Formula 1. Una foto che non necessita di molte spiegazioni e a cui tutti un po’ siamo legati.