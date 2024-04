Allarme in Formula 1, foto da brividi: volto insanguinato

Un protagonista della Formula 1 si è mostrato con il volto insanguinato in modo inaspettato: impossibile non restare sconvolti. La situazione

Anche quando la Formula 1 vive un weekend di pausa continuano a circolare continue notizie sui protagonisti del circus. I tifosi infatti provano ugualmente a restare informati circa ogni spostamento. Questo può avvenire per una semplice curiosità, ma anche per vederli all’opera nel quotidiano, in attività evidentemente distanti dalla monoposto.

L’ideale sarebbe ovviamente evitare attività potenzialmente rischiose, che potrebbero poi condizionare il proprio rendimento in pista, anche se gli imprevisti possono poi essere messo in conto. Ed è quello che sarebbe accaduto a uno dei più in vista del Circus, che si è mostrato addirittura con il volto insanguinato.

Volto insanguinato per Norris: la situazione

Ma chi è il pilota di Formula 1 apparso a sorpresa con il volto insanguinato generando non poco spavento in chi lo ha visto? Si tratta di Lando Norris, che si trovava in Olanda, dove da più di un secolo si celebra la Festa del Re, che coinvolge non solo gli olandesi, ma anche i turisti che si trovano sul posto. L’attuale sovrano Willem Alexander è nato il 27 aprile 1967, per questo l’evento, che spesso raduna in strada anche due milioni di persone, si è da poco consumato.

Il britannico si è immerso appieno nell’atmosfera, al punto tale da non esitare a ballare in strada con gli altri presenti e a godersi un drink come molti coetanei (lui, ricordiamolo, ha solo 24 anni).

La pagina Instagram @f1gossippofficial lo ha però immortalato poco dopo in uno stato che non ha potuto che mettere tutti i suoi tifosi in allarme. Il ragazzo, infatti, aveva il volto bendato e, con ogni probabilità, insanguinato, per cause non note.

Nè la McLaren né il diretto interessato hanno per ora voluto dare spiegazioni sull’accaduto, segno evidente di come la situazione non sia particolarmente grave.

Non è escluso lui possa avere avuto un piccolo “incidente” tra la folla, colpito in un punto piuttosto doloroso. Salvo colpi di scena, però, il pilota britannico sarà regolarmente in pista nel primo weekend di maggio, quando il Circus farà tappa a Miami, altro luogo in cui l’atmosfera sarà particolarmente calda. Anche in questa annata a dominare è Max Verstappen, ma lui farà il possibile per non sfigurare.