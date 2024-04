Ferrari, ‘choc’ a Miami: che cosa succede

Ferrari, colpo di scena clamoroso: nel prossimo Gran Premio di Miami la rivoluzione che lascia a bocca aperta i tifosi

La Ferrari è reduce dal quarto e quinto posto nel Gran Premio di Cina disputato a Shanghai. Leclerc e Sainz hanno dato vita ad una vera e propria lotta intestina, con le acredini aumentate nell’ultimo week end tra i due piloti e la tensione alle stelle.

La Scuderia di Maranello al momento è la seconda forza del Mondiale, segnale inequivocabile dei passi in avanti compiuti rispetto alla scorsa stagione, come dimostrato anche dalla doppietta in Australia. Non abbastanza, però, per impensierire la Red Bull. Primo e secondo posto a Shanghai, con il solo Norris ad impedire quella che sarebbe stata la quarta doppietta del Mondiale.

L’obiettivo, a Maranello, è accorciare in modo sensibile il gap dalla Red Bull: ecco perché ad Imola arriveranno nuovi aggiornamenti che dovrebbero imprimere un nuovo salto di qualità – e di performance naturalmente – alla Ferrari. Nel frattempo, però, il circus si sposterà Oltreoceano perché prossima settimana è in programma il primo Gran Premio nel continente americano, in Florida, a Miami.

Ferrari cambia colore: ecco quale sarà

Ed anche a Miami per la Rossa vi sarà una grande novità, quasi completamente inedita. La Ferrari, infatti, per l’appuntamento statunitense, abbandonerà il suo storico colore per diventare azzurra, nel segno dell’amarcord.

“Nell’anno del 70mo anniversario della presenza della Ferrari oltreoceano la scelta è anche una storica citazione del legame tra il mondo statunitense racing e la Ferrari” si legge nel comunicato che poi aggiunge come “il Rosso Corsa nelle ultime due gare della stagione F1 del 1964 lasciò il posto al bianco-blu utilizzato anche nel North American Racing Team per altre monoposto”.

“L’Azzurro La Plata e l’Azzurro Dino saranno riscoperti in momenti che renderanno negli USA l’avventura più speciale e nei prossimi giorni nel mondo Ferrari riprenderanno posto queste sfumature intrise di memoria per celebrare la tradizione” prosegue il comunicato che spiega come la SF-24 avrà una speciale livrea utilizzata esclusivamente per la gara di Miami. E tutti gli appassionati dovranno aspettare ancora un po’ per scoprirla, perché alla monoposto saranno tolti i veli solamente in Florida.

Negli Stati Uniti, peraltro, vi saranno una serie di attività e di esperienze per tutti gli appassionati che avranno la posibilità di scoprire “ogni anima del Cavallino Rampante” a partire dalla “Cavalcade International che dal Tennessee arriverà in Florida, fino a Miami dove vi sarà lo spettacolo della F1, l’energia del lifestyle ed una world premiere“.