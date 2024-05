NBA, sfida a due tra LeBron James e Durant per approdare nella storica franchigia

In NBA cominciano a rincorrersi i primi rumors di mercato in vista della prossima stagione. Situazione in divenire per un paio di big

Il primo turno dei Playoff NBA ha già dato le prime importanti risposte in vista della prossima stagione. Due delle grandi sconfitte ad Ovest sono i Los Angeles Lakers e i Phoenix Suns, squadre che per alcuni erano candidate quantomeno ad un percorso più importante e che invece sono uscite subito.

La storica franchigia gialloviola di Los Angeles ha lottato ma ha ceduto con un netto 4 a 1, ancora peggio è andata a Phoenix, letteralmente distrutta da Minnesota e umiliata con un clamoroso 4 a 0. Questa situazione ha portato i due uomini franchigia, rispettivamente LeBron James e Kevin Durant, a farsi domande e il loro futuro al momento è clamorosamente in bilico.

Sia Lakers che Phoenix hanno poco spazio di manovra sul mercato e difficilmente potrebbero accontentare le richieste dei propri big, cosi LeBron e Durant – ormai nella fase finale della loro carriera – rischiano di uscire dai radar e finire la carriera nell’anonimato. Per questo e clamorosamente si rincorrono i rumors di mercato per i due.

LeBron James e Kevin Durant, addio sempre più vicino

E per questo ci sono clamorosi rumors. Secondo quanto riporta ‘ElgolDigital’ in particolare Kevin Durant avrebbe chiesto la cessione e sulle sue tracce ci sarebbero addirittura i New York Knicks. La formazione di Thibodeau è una delle grandi sorprese di questa stagione ed è a caccia di un big per completare una rosa che – a quel punto – sarebbe davvero in grado di lottare per il titolo. Si fanno due ragionamenti ma sia Phoenix che Durant potrebbero avallare la cessione e preferire quindi l’approdo nella ‘Grande Mela’.

New York può chiudere cosi solo un grande colpo e quindi c’è una sfida per andare a New York. Oltre a Durant un altro grande campione è stato accostato ai Knicks, stiamo parlando manco a dirlo di LeBron James. La stella dei Lakers deve valutare se rinnovare il contratto e concludere la carriera in gialloviola o provare una nuova avventura. Probabilmente un suo addio è più difficile rispetto a quello di Durant, ma King James sta valutando il suo futuro.

Dopo la sconfitta contro i Denver Nuggets lo stesso campione di Akron è apparso criptico sul suo futuro e alla domanda se fosse stata l’ultima sfida ai Lakers LeBron ha chiarito che deve fare le proprie valutazioni e al momento non lo sa. Per Durant invece è più probabile l’addio e starà ai Knicks decidere anche quale sarà l’opzione migliore per rinforzare la franchigia e soddisfare le aspettative dei tifosi.