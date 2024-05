Torino, Juric: “Meritavamo la vittoria, abbiamo sbagliato a inizio anno”

L’allenatore del Torino, Ivan Juric, ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 contro il Bologna. “Complimenti ai ragazzi, penso che l’unica partita che abbiamo sbagliato negli ultimi sei mesi è contro il Frosinone. Abbiamo creato molto di più, non abbiamo concesso nemmeno un tiro in porta, penso che meritassimo la vittoria, abbiamo avuto occasioni nitide. I ragazzi, pur giocando fuori ruolo, sono stati fantastici. Lo spirito è molto importante, sono molto soddisfatto. Classifica è sempre giusta, vuol dire che non siamo riusciti a segnare in momenti di grandissimo calcio. È anche fisiologico sbagliare una partita”.

Errori? “Io sono molto critico in certe situazioni, abbiamo sbagliato a inizio anno a dare fiducia a certi giocatori che non ci hanno dato niente. I ragazzi sono stati splendidi dopo qualche mese. A Torino è così: la gente vuole andare in Europa, ma noi stiamo facendo cose fantastiche. In alcune partite ci sono mancati i gol di esterni, difensori, centrocampisti. A prescindere dall’allenatore il Torino deve puntare all’Europa. Per me questo è un grandissimo risultato”.