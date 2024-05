Bologna, Thiago Motta: “Soddisfatto del punto. Vogliamo arrivare in Champions, futuro…”

L’allenatore del Bologna, Thiago Motta, dopo il pareggio contro il Torino a Sky Sport: “Più orgoglioso di così è impossibile, io li amo questi ragazzi. Altre squadre qua hanno sofferto tanto, oggi serviva lottare e combattere ed i ragazzi hanno dimostrato di essere pronti a tutto, a giocare ma anche ad andare in battaglia. Sono soddisfatto della prestazione e del punto. Tornare in Europa dopo 22 anni è merito di tutti, dal presidente alla dirigenza a quelli che lavorano in società, tutti danno il massimo. E soprattutto merito a questi ragazzi che hanno fatto qualcosa di straordinario, di bellissimo. Manca poco, il percorso che abbiamo fatto… Siamo al chilometro 39, ne mancano ancora 3, quindi poco per finire la nostra maratona. E’ un traguardo importantissimo, fantastico, vogliamo provare fino in fondo ad arrivare in Champions League. Futuro? Al momento giusto ci siederemo e vedremo quali saranno i presupposti per continuare o per non continuare. Io però farò sempre il meglio per questo club perché da quando sono arrivato sono sempre stato molto felice”.