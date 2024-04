Bufera Musetti, lo ha detto in campo: frase shock

Il campione azzurro Lorenzo Musetti vive un momento molto difficile. Anche a Madrid le cose sono andate piuttosto male

Mentre Jannik Sinner trascina il tennis italiano e sogna il primo posto nel ranking Atp c’è chi invece soffre e vive un momento di grande discontinuità. La dimostrazione che non serve solo il talento, ma anche grandi capacità mentali.

Qualcuno già ci avrà pensato, ma stiamo parlando dell’altro talento italiano Lorenzo Musetti. Questi, capace di grandi vittorie (insegnano quelle in carriera contro Novak Djokovic e Carlos Alcaraz sempre su terra), ha vissuto grandi problemi negli ultimi mesi e neanche la terra è riuscito a raddrizzare le sue grosse difficoltà. 10 sconfitte negli ultimi 15 match e la sensazione che le cose non possano migliorare a breve con alcuni punti da difendere e il rischio di crollo in classifica.

Anche a Madrid le cose non sono cambiate, Musetti ha ceduto al suo primo match (dopo il Bye del primo turno) contro il brasiliano Seyboth Wild. Un buon tennista ma alla portata dell’azzurro che invece è crollato in due set, ora l’uscita dalla Top 30 è piuttosto probabile e Lorenzo rischia di scivolare fuori dalla zona testa di serie tra Roma e soprattutto il Roland Garros. In tanti hanno sottolineato poi un fastidioso dettaglio nel Masters 1000 di Madrid.

Bufera social su Musetti dopo il match

Non solo la sconfitta perchè sia addetti ai lavori che soprattutto tifosi hanno sottolineato un atteggiamento piuttosto fastidioso, Musetti sempre molto lontano dalla riga di fondo, poco propenso ad un gioco offensivo e non solo, perchè il rispetto verso il suo avversario è venuto a mancare.

Durante il match più volte Lorenzo ha urlato la frase ”Tutti fenomeni contro di me’, quasi a denigrare il talento del suo avversario ma sottolineando solo una buona giornata di un tennista comunque presente in maniera fissa in Top 100.

Sui social diversi hanno criticato queste parole, hanno richiamato Musetti a fare un pieno di umiltà e lavorare di più in vista dei prossimi tornei. Da questo punto di vista è chiaro il tweet del giornalista Dario Puppo, abbastanza critico nei confronti del talento di Massa Carrara. Musetti è chiamato a reagire il prima possibile per evitare un crollo in classifica. Ecco il tweet di Puppo: