Crisi profondissima per la storica squadra: a un passo dal baratro

Una storica squadra attraversa un momento difficilissimo e di grande crisi dopo essere stata protagonista per anni. Ecco di chi si tratta

Sono ricorrenti nel mondo dello sport le vicende di squadre costrette a fronteggiare momenti di difficoltà tali da mettere in dubbio anche la prosecuzione della loro attività.

Nel calcio abbiamo assistito a fallimenti di club storici costretti a stravolgere presente e futuro a causa soprattutto di insanabili difficoltà finanziarie che si sommano, spesso, a crisi tecniche e di risultati.

Stavolta il caso di cui vi parliamo non riguarda il calcio bensì un’altra disciplina seguitissima, il ciclismo, la cui stagione si si appresta a entrare nel vivo. Dopo le classiche monumento, che hanno visto come dominatore Mathieu van der Poel, capace di mettere a segno la doppietta Giro delle Fiandre/Parigi-Roubaix, sarà la volta delle grandi corse a tappe, inaugurate dal Giro d’Italia, in calendario dal 4 al 26 maggio.

Ciclismo, un team in grande crisi

Orbene, un team ciclistico molto blasonato, il Movistar Team, attraversa un momento molto difficile essendo, con 2476 punti, 18esimo nella classifica del World Tour, il circuito mondiale di ciclismo su strada organizzato dall’Unione Ciclistica Internazionale.

Tallonato dalla Cofidis e da Uno-X e con la DSM e l’Intermarché che si allontanano, il Movistar Team ha bisogno di cambiare passo per riconquistare un posto all’altezza del suo prestigio anche perché il gap di punti, 1710, che la separa dall’Arkea comincia a diventare preoccupante.

Insomma, alla luce di quando detto sopra il Movistar Team deve darsi una scossa migliorando il proprio rendimento già a partire dai prossimi appuntamenti del calendario agonistico non solo per risalire la china nella classifica del World Tour ma anche per onorare al meglio la sua storia che ne fa uno dei team di ciclismo più blasonati.

D’altra parte, nel contesto altamente competitivo del World Tour non sono ammessi errori e conseguentemente ogni punto in più o in meno può fare la differenza.

Dunque, a pochi giorni dall’inizio del Giro d’Italia s’infiamma la battaglia per il vertice della classifica del World Tour, attualmente occupato dall’UAE Team Emirates che precede l‘Alpecin-Deceuninck, il team per cui corre il figlio e nipote d’arte van del Poel, e dalla Lidl-Trek. Occhio, però, anche alla Decathlon AG2R La Mondiale e al Team Visma che in questa prima parte di stagione hanno destato un’ottima impressione.