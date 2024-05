In casa Napoli bisognerà definire diverse situazioni, tra cui il futuro di Junior Traorè: secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Sportitalia, è sempre difficile il riscatto del calciatore che farà ritorno al Bournemouth. Tra le società interessate c’è anche il Crystal Palace, intenzionato a richiedere Traorè in prestito al suo club di appartenenza la prossima estate.