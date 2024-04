Ferrari-Red Bull, annuncio pazzesco: ha spiazzato tutti

La Red Bull rischia di andare in frantumi al termine della stagione, ma intanto continua a dominare il mondiale di Formula 1

Una vittoria dopo l’altra, con l’unica eccezione del Gran Premio di Australia. La Red Bull campione del mondo in carica si sta imponendo ancora una volta grazie a una schiacciante superiorità tecnica evidenziata in questo primo segmento di stagione. Non c’è team in grado di tenere il passo di Max Verstappen e in parte dello stesso Sergio Perez.

Il fuoriclasse olandese ha conquistato quattro vittorie su cinque gare disputate finora: l’unico gran premio sfuggitogli dalle mani è quello di Melbourne, in Australia che ha visto il trionfo, tanto inatteso quanto gradito, della Ferrari di Carlos Sainz seguito a ruota da Charles Leclerc. Il successo australiano aveva illuso i tifosi, ma le successive gare in Giappone e Cina hanno riportato tutti alla realtà.

La Red Bull resta inavvicinabile al netto di eventuali contrattempi o guasti tecnici, come accaduto a Melbourne. Ciononostante si percepisce nonostante tutto una crescita di alcuni team rivali, su tutti il Cavallino Rampante che in questo momento ha ottenuto il ruolo di indiscussa seconda forza del mondiale di Formula 1.

A colpire l’attenzione degli addetti ai lavori è soprattutto il rendimento a dir poco straordinario di Carlos Sainz che oltre alla vittoria ottenuta in Australia si sta dimostrando più veloce e competitivo del compagno di squadra. Ed è forse proprio questa la causa del palese nervosismo manifestato da Leclerc in questo avvio di stagione.

Ferrari, l’investitura per Sainz arriva proprio dalla Red Bull: tifosi entusiasti

Le prestazioni di altissimo livello inanellate da Sainz hanno colpito l’attenzione di tutti, compreso il consulente della Red Bull Helmut Marko. L’esperto manager austriaco, dalle pagine di ‘speedweek.com’, ha elogiato apertamente il pilota madrileno sottolineandone la crescita esponenziale nelle ultime due stagioni.

“E poi c’è Carlos Sainz che in Ferrari, a parte la Cina, è sempre stato davanti a Charles Leclerc. Questo mi ha sorpreso. Anche in Qualifica il pilota spagnolo guida in modo molto aggressivo e in Australia ha vinto in modo impressionante”. Queste lodi sperticate somigliano molto a una vera e propria investitura da parte di Marko e questo punto non si può escludere che Sainz torni con forza in orbita Red Bull per la prossima stagione.

Tutto tra l’altro è in divenire, compreso il ruolo dello stesso Marko che potrebbe a sorpresa approdare alla Mercedes insieme a Max Verstappen nel 2025. Il mercato in Formula1 è pronto a regalare clamorosi colpi di scena.