Jacobs, i tifosi in delirio: nessuno se l’aspettava

Finalmente una bella notizia per Marcell Jacobs. Risultato davvero importante quello ottenuto dal campione olimpico

Marcell Jacobs è tornato in pista con un ruggito di leone. Il campione olimpico dei 100 metri ha gareggiato nell’East Coast Relays a Jacksonville (in Florida) dopo 270 giorni di assenza dalle gare, dimostrando di essere più affamato e determinato che mai.

La sua corsa è stata un crescendo di potenza ed eleganza, un inno alla velocità e alla voglia di vincere. Un messaggio chiaro e inequivocabile al mondo dell’atletica: il re è tornato e non ha intenzione di abdicare. La sua prestazione è un segnale inequivocabile del suo stato di forma e delle sue ambizioni per la stagione in arrivo.

I prossimi appuntamenti saranno cruciali per testare il suo livello e per capire i suoi obiettivi. Ma una cosa è certa: Jacobs è più affamato e determinato che mai, pronto a tornare a competere per le grandi competizioni che lo attendono ovvero gli Europei di Atletica a Roma e le Olimpiadi di Parigi, dove difendere il titolo sui 100 metri vinto a Tokyo.

Jacobs sfiora il trionfo nei 100: ottimo risultato

Marcell Jacobs ha sfiorato il trionfo nel suo ritorno in pista all’East Coast Relays. Il campione olimpico dei 100 metri si è dovuto inchinare al fotofinish al bronzo mondiale Trayvon Bromwell, entrambi con lo stesso tempo di 10″11 (+0.9 di vento).

Il ventinovenne di Desenzano sul Garda ha condotto la gara con grinta e determinazione, giocandosi il successo fino all’ultimo metro. Il fotofinish ha premiato Bromwell, ma Jacobs ha comunque dimostrato di nuovo di poter competere con i migliori.

Ad esprimere tutta la sua felicità per il risultato ottenuto è stato lo stesso Jacobs che, a margine della prova sostenuta, ha dichiarato: “Sono molto contento di essere tornato a gareggiare e soprattutto senza problemi. Avevo bisogno di ritrovare queste sensazioni. Siamo stati un po’ tutti sorpresi perché è stato invertito il rettilineo e si è perso un po’ di tempo. Il warm up è stato più lungo rispetto al solito.

Al contempo, Marcell ha ribadito che c’è ancora tanto da migliorare: “La partenza è stata un po’ ‘ni” però nella seconda parte di gara mi sono sentito veramente a mio agio ed è un punto di partenza su cui possiamo lavorare. Non sono del tutto soddisfatto del tempo, pensavo di correre un po’ più forte. Ma ora testa al raduno di Miami e alla gara delle Bahamas per qualificare la staffetta alle Olimpiadi. Si continua così“.

Jacobs si sta ancora allenando in Florida. Prossimamente tornerà in Italia, a Rieti, per preparare Europei e Olimpiadi.