Juventus, Cambiaso la nota lieta in una stagione amara

La Juventus arranca verso il finale di stagione. La squadra bianconera ha ottenuto contro il Milan l’ennesimo “pareggino” e grazie agli aiuti altri si avvicina passetto dopo passetto verso l’atteso ritorno in Champions League. Sono veramente pochi gli aspetti positivi della stagione della Juventus, ma uno di questi è Andrea Cambiaso. L’esterno genovese della Vecchia Signora anche contro il Milan nonostante sia stato schierato nel ruolo non congeniale di mezzala, ha confermato di avere grandi qualità. Il prodotto del settore giovanile del Genoa è sicuramente la nota lieta di una stagione che ha veramente poco a livello di crescita tecnica.

Cambiaso, dal mercato alla permanenza alla Juventus

In estate, quando Andrea Cambiaso è tornato dal prestito al Bologna alla Juventus, inizialmente sembrava destinato ad una cessione. Dopo la buona seconda parte di stagione coi rossoblù, sotto la guida di Thiago Motta, il giocatore genovese nella testa dei dirigenti poteva diventare un giocatore con cui fare cassa. Tuttavia, una volta iniziato il ritiro, Cambiaso ha conquistato sempre più le attenzioni del tecnico livornese che ha puntato su di lui come titolare nella Juventus da subito.

Destra, sinistra, a quattro o a cinque, Cambiaso è un giocatore di ottima tecnica e grande intelligenza tattica. Qualità che fanno di lui uno dei migliori esterni del nostro campionato. I numeri sono interessanti: in stagione ha segnato 3 gol e servito 5 assist, in una Juventus dalla produzione offensiva tutt’altro che soddisfacente.

Allegri, poi, ha intravisto nel giocatore ex Genoa e Bologna la possibilità, in emergenza, di schierarlo da centrocampista. Reminiscenze dell’attività nel settore giovanile e nei primi anni tra i grandi, in Serie D, quando Cambiaso giocava anche trequartista.

Di nuovo con Motta?

Se la Juventus si è ritrovata in casa un gioiellino prezioso come Cambiaso, molto lo deve anche Thiago Motta. Il favorito numero alla panchina della Juve, oggi al Bologna, ha di fatto dato una svolta alla crescita del giocatore genovese. L’esterno bianconero, infatti, aveva cominciato molto male la sua esperienza in Emilia. Poi con l’immediato arrivo di Motta nel capoluogo emiliano, lentamente è diventato centrale nel gioco dei rossoblù.

Movimenti e letture, quelle che Cambiaso ha interpretato con Motta, che lo stesso Allegri ha sfruttato.

Nel prossimo futuro Cambiaso e Thiago Motta potrebbero anche ritrovarsi alla Juventus e continuare anche il percorso di crescita assieme.