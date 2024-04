Lacrime agli occhi, ritiro Nadal: parole emozionanti

Siamo arrivati ormai agli sgoccioli della sua carriera. Il campione spagnolo Rafael Nadal si avvicina al ritiro e intanto arriva un annuncio

Rafael Nadal è una delle leggende della storia del tennis. Insieme a Roger Federer e Novak Djokovic è stato tra i protagonisti dell’ultimo ventennio e ha fatto parte dei Big Three, inanellando una serie di record e conquistando vittorie su vittorie. Il maiorchino, specialmente su terra rossa, ha dominato per anni ed anche per questo è stato definito come ‘Il re della terra battuta’.

Gli ultimi tempi non sono però stati affatto semplici per lui, a partire da inizio 2023 Nadal ha avuto seri infortuni che lo hanno portato a saltare praticamente tutta la stagione. Il 2024 non è partito benissimo, ma lo spagnolo è rientrato nelle ultime settimane e l’obiettivo è almeno essere competitivo. Nadal però lo ha chiarito, a meno di clamorosi colpi di scena questo sarà il suo ultimo anno nel circuito.

Ancora non è chiaro quale sarà il suo ultimo torneo, c’è chi parla di Roland Garros e chi delle Olimpiadi sempre a Parigi mentre nelle ultime ore ha fatto molto rumore la notizia della sua partecipazione alla Laver Cup. Per alcuni, proprio durante questa nota esibizione, Nadal potrebbe disputare il suo ultimo match. In pratica lo stesso addio che ha avuto il suo grande amico e rivale Roger Federer.

Nel Masters 1000 di Madrid Rafa ha mostrato grossi miglioramenti, ma intanto incombono le voci sul ritiro e siamo tutti consapevoli che stiamo verso la fine di una gloriosa carriera.

Ritiro Nadal, le parole fanno tremare i tifosi

Nel corso di una recente conferenza stampa è intervenuto Carlos Moya, ex campione di tennis e storico coach di Nadal. Le parole sul suo ‘allievo’ fanno male ma sono piuttosto realistiche: “Ritiro? Arriva per tutti quel momento, ogni match deve essere una grande opportunità per le persone che lo vedranno giocare e dobbiamo tutti offrirgli il tributo che merita”.

Anche il pubblico ha capito questo e sia a Barcellona che a Madrid hanno esaltato ogni scambio del 22 volte campione Slam. Moya ha poi proseguito: “Rafa deve godersi il tempo che gli resta in campo, valorizzarlo e sapere che sarà molto difficile provare in futuro sensazioni del genere”. Insomma, parole che sanno di un ammissione piuttosto realistica. Infine Moya ha sottolineato un retroscena riguardo la sua routine durante i match del suo tennista:

“Solitamente non ero mai in campo quando entrava o lasciava lo stadio. Quest’anno ho cambiato la mia routine per assistere all’affetto delle persone per lui, è una delle stelle di questo sport e ormai sappiamo che sta per ritirarsi”, ha chiuso cosi il tennista.