Marquez ha perso tutto: contratto milionario in fumo

I piani di Marc Marquez potrebbero andare presto in frantumi a causa dell’arrivo di un rivale inaspettato che gli potrebbe soffiare il contratto da sogno

Marc Marquez sta incontrando qualche difficoltà nel rendimento con la Ducati e ancora non è al livello in cui sognava di essere. Per il 2025 il suo sogno è quello di trovare un team ufficiale che voglia puntare su di lui.

Le prospettive erano altre, è inutile girarci intorno. Di tempo ce n’è ancora tanto in questa stagione 2024 ma negare che quasi tutti si attendevano un Marquez più avanti in classifica a questo punto della stagione sarebbe ingiusto. Lo spagnolo non è ancora arrivato al 100% della confidenza con il proprio mezzo. Non riesce a spingere fino in fondo senza dover prendere dei rischi eccessivi e questo ne compromette il rendimento, soprattutto nelle gare lunghe della domenica.

L’obiettivo numero 1 per l’otto volte iridato è quello di crescere step by step, con la prospettiva di essere ai nastri di partenza tra gli uomini da battere per il 2025. Per farlo, però, vorrebbe usufruire di una moto Factory, con un team ufficiale che punta tutte le sue fiches su di lui. La Ducati difficilmente lo farà, visto che ormai da tempo ha annunciato di voler continuare con Bagnaia e non desidera mettergli al fianco una fonte di disturbo troppo elevato. Considerando un ritorno alla Honda da scartare, la grande carta era rappresentata dalla KTM, ma ora anche lì c’è un problema, un enorme problema.

Marc Marquez, sempre più lontano il passaggio in KTM: tutta colpa di Pedro Acosta

La KTM si è ritrovata tra le mani il futuro della MotoGP. A dire il vero gli austriaci sono stati bravissimi a coltivare per tempo la sua crescita e ora si godono i frutti di un lavoro straordinario. Stiamo parlando di Pedro Acosta, il rookie terribile che sta facendo impazzire la classe regina. Dopo aver vinto il titolo in Moto3 e Moto2 nel giro di tre anni, è sbarcato in top class ancora diciannovenne e non ha mostrato nessun timore reverenziale.

Quello che stupisce di Acosta è la capacità di introdurre un nuovo stile di guida, fatto di staccate incredibili e di un equilibrio in sella che sembra già far gridare al nuovo fenomeno del motociclismo mondiale. Il prossimo anno dovrebbe essere lui a prendere il posto di Miller sulla KTM Factory, al fianco di Binder. Nulla da fare quindi per Marc Marquez che contava di poter ottenere quella sella e di rilanciarsi definitivamente. Come riportato da ‘ElNacional.cat’, niente più contratto milionario per il numero 93 che al massimo si dovrà accontentare di guardare altrove.