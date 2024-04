Preghiere per Alex Zanardi: i fan sono sempre più scossi e in apprensione per le condizioni dell’ex pilota di Formula 1. Le ultime

Le condizioni di Alex Zanardi tengono in apprensione i fan da quasi quattro anni. Ovvero da quando l’ex pilota di Formula 1 ha avuto il secondo grave incidente, questa volta in handbike, lo sport in cui si era specializzato nella sua nuova vita, seguente al primo sfortunato episodio avvenuto quasi venti anni prima.

Un destino che sembra essersi accanito con il campione italiano. E lui, invece, si è sempre contraddistinto per la sua grande resilienza e forza di volontà. L’ottimismo fa parte di lui, un altro probabilmente si sarebbe arreso di fronte alla sfortuna nel suo senso più assoluto. Ripercorrendo brevemente la sua carriera, ricordiamo come Alex Zanardi fosse un pilota di Formula 1 a cavallo degli anni 2000. Nel 2001 il primo grave incidente che lo costrinse all’amputazione totale delle gambe. Dopo una lunga fase di riabilitazione, non perdendosi d’animo, l’ex pilota si era ricostruito una vita nel mondo dello sport come atleta paraolimpico.

Preghiere per Zanardi, fan scossi per le sue condizioni

“Quando mi sono svegliato senza gambe non ho pensato alla parte di me che non c’era più, ma a cosa potevo fare di buono con quella che era rimasta” ha rivelato in un’intervista qualche anno fa. E così era riuscito a far combaciare il suo amore per lo sport e per la corsa, grazie alla scoperta dell’handbike. Un mondo che però gli si è messo, a quanto pare, molto di traverso.

Nell’estate 2020 l’ex pilota fu protagonista di un nuovo incidente, questa volta mentre era alla guida della sua handbike per un allenamento. La sua carriera è chiaramente finita, con le sue condizioni apparse sin da subito critiche. Nel dicembre 2021 è uscito dall’ospedale ma poco altro si sa di come stia oggi Zanardi. La famiglia è molto riservata e tende a non rilasciare molti aggiornamenti sulle sue condizioni. Per questo ogni sussulto che arriva da terzi, è visto dai suoi fan come un segnale, sempre più in apprensione.

Intanto in queste ore un nuovo post sui social da parte di un’utente ha scosso i fan di Zanardi. Come si legge su “X“: “Per Alex, “talento irripetibile per la vita” ….forza Alex ! Preghiamo per Te“, recita il post. Il tag che non è passato inosservato è quello per Papa Francesco.