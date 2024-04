Roma, testa al Leverkusen: De Rossi propone la traccia per sorprendere Xabi Alonso

La Roma ha agguantato con le unghie e con i denti il pareggio sul campo del Napoli e s’appresta giovedì sera a sfidare i campioni di Germania del Bayer Leverkusen per l’andata della semifinale di Europa League. Convinzione e determinazione: De Rossi propone la traccia, ripensando agli aspetti da migliorare.

In ottica formazione è possibile vedere il consueto 4-3-3 con Cristante, Paredes e Pellegrini sulla linea mediana; in avanti pronti Dybala, Azmoun ed El-Shaarawy. Polverizzati i circa 66.000 biglietti disponibili per questa sfida. D’altronde il Bayer è ancora imbattuto in questa stagione e i giallorossi proveranno a fare lo scherzetto alla truppa di Xabi Alonso.

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy