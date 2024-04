Tennis nella bufera, accuse pesantissime: “Vogliono fregarmi”

Scoppia una bufera clamorosa nel mondo del tennis: spunta la teoria del complotto, gravi accuse da parte del tennista

Il mondo del tennis si ritrova, ancora una volta, a dover fare i conti con un clamoroso scandalo. O almeno con un presunto tale. Un grande protagonista del circuito ATP ha lanciato accuse gravissime nei confronti del sistema. Durante una partita nel Masters 1000 di Madrid si è infatti lasciato andare a uno sfogo clamoroso, puntando il dito contro tutti: c’è qualcuno ai vertici del tennis mondiale che, a quanto pare, starebbe facendo di tutto per “fregarlo“.

In un periodo storico in cui gli occhi di tutti, almeno in Italia, ma ormai non solo nel nostro paese, sono puntati su Jannik Sinner, sempre più concentrato sulla ricorsa a quel primo posto nel ranking mondiale che sembra, torneo dopo torneo, sempre più possibile, a distrarre l’attenzione degli appassionati è stato un altro grande nome del circuito ATP.

Durante il Masters 1000 di Madrid un grande campione, potenzialmente tra i rivali principali di Sinner sia adesso che nei prossimi anni, ha lanciato accuse gravissime. Qualcuno starebbe facendo infatti di tutto per boicottarlo, o meglio per ‘fregarlo’, per far sì che possa non raggiungere quei risultati, importanti e prestigiosi, che potenzialmente potrebbe far propri nei prossimi anni. Anche se la sua sembra essere più una mania di persecuzione che un problema reale.

Clamorose accuse nel mondo del tennis: Rune si sente vittima di un complotto

Nel mondo del tennis mondiale c’è un complotto contro Holger Rune. O almeno di questo sembrerebbe convinto il giovane talento danese. Sempre pronto a regalare agli spettatori colpi di scena clamorosi, in campo e fuori, anche a Madrid il numero 12 del ranking mondiale ha deciso di far parlare di sé per qualcosa di a dir poco originale.

Nel corso della sua partita contro Mariano Navone, argentino numero 41 del ranking mondiale, Rune è infatti riuscito a portare a casa una preziosa vittoria, peraltro molto rocambolesca, ma solo dopo aver dato spettacolo. E non proprio in senso positivo.

Dopo essere stato avanti per 5-1 nel terzo e decisivo set, il tennista danese si è fatto rimontare dal rivale, e a quel punto non ci ha visto più. Innervosito da quanto stava accadendo, il tennista danese ha perso completamente la testa, come spesso gli capita. Se l’è quindi presa, nell’ordine, con la sua racchetta, con il suo angolo e, ovviamente, anche con il giudice di sedia, cui si è rivolto con parole non proprio garbate.

Allontanando con un brusco gesto la telecamera, Rune ha impedito che le sue accuse potessero essere testimoniate dalle immagini. Tuttavia, qualcosa è emerso lo stesso, e ha del clamoroso. Il tennista si è infatti lamentato con il giudice di sedia per puntare il dito contro gli organizzatori: “Stanno cercando di fregarmi, non hanno incordato bene la mia racchetta“.

Parole gravissime, ma alquanto farneticanti. Non a caso, la questione si è risolta in pochi secondo portandogli una nuova racchetta, quella con cui, alla fine dell’ennesimo show, il danese è riuscito a chiudere il match. Insomma, dopo le assurde polemiche social in seguito alla sconfitta contro Sinner a Monte-Carlo, il tennista danese è tornato a far sentire la propria voce. E forse sarebbe stato meglio evitarlo.