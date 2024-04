Ultim’ora Schumacher, parole da brividi: “Si sta dissolvendo”

Schumacher, arriva l’inatteso annuncio che spiazza tutti i tifosi: parole durissime, non lasciano spazio ad alcun dubbio

Il mondiale di Formula 1 è in attesa di riprendere il via con la gara del fine settimana a Miami. Tutti all’inseguimento di Max Verstappen, come sempre grande favorito e uomo simbolo di una Red Bull pronta a dominare ancora.

Un dominio in pista quello dell’olandese che agli appassionati può ricordare quello di un’altra grande leggenda del motorsport come Michael Schumacher, che da anni ormai vive in una condizione molto particolare. Il 29 dicembre 2013 il mondo dello sport, ed in particolar modo quello della Formula 1, è rimasto con il fiato sospeso per il bruttissimo incidente occorso a Schumi.

Una vita certamente stravolta quella dell’ex ferrarista che un anno prima si era ritirato ufficialmente dalle corse, con sette titoli mondiali vinti alle spalle e la voglia di godersi la sua famiglia dopo anni di impegni e successi in Formula 1. Una famiglia dimostratasi sempre più unita, a maggior ragione dopo che la salute di Michael è precipitata: e ancora oggi sono pochissimo le notizie che trapelano.

Al netto della caccia alle news su Michael è un altro membro della famiglia Schumacher a far parlare di se. Ralf, fratello minore di Michael, non è mai banale e ha messo a segno un nuovo durissimo attacco.

Schumacher, annuncio in diretta: tifosi in ansia per la Red Bull

Da pilota a opinionista. È questo il percorso che Ralf Schumacher, fratello dell’ex ferrarista, ha fatto. E ai microfoni di ‘Sky Sports Deutschland’, spesso e volentieri è protagonista di dichiarazioni davvero pungenti.

È accaduto di nuovo nelle scorse ore e al centro della critica del tedesco vi è la Red Bull Racing ed un futuro che pare sempre più incerto. Schumacher ha parlato del clima interno al team con una certa preoccupazione, attaccando apertamente Christian Horner.

“Sta solo tentando di mantenere il controllo ma questo sta consumando l’ambiente necessario per persone come Adrian Newey“, ha detto l’ex pilota della Williams. Proprio Newey è stato al centro – negli ultimi giorni – di continui rumors di mercato che lo vorrebbero lontano dalla Red Bull e già pronto a firmare per la Ferrari, nonostante il contratto con la Scuderia di Milton Keynes non scada prima della fine del 2025.

L’attacco al Team Principal della Red Bull prosegue, con i potenziali addii di Helmut Marko, Max Verstappen e lo stesso Newey. Ralf ne è certo: “Gli do due anni, dopo ciò non sarà una sorpresa vedere grossi cambiamenti nella Red Bull. La Scuderia si sta dissolvendo“, ha concluso Schumacher.