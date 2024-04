Bayern Monaco, stasera la semifinale di Champions League contro il Real Madrid

Una stagione deludente con la delusione del primo titolo non vinto dopo 11 stagioni di dominio assoluto in Bundesliga. Il Bayern Monaco ha la possibilità di porre rimedio ad una stagione apparentemente negativa con la vittoria più importante di tutte, quella della Champions League. I bavaresi però dovranno innanzitutto vedersela in semifinale nel doppio confronto col Real Madrid, e stasera giocheranno l’andata all’Allianz Arena.

Bayern Monaco, in Champions League con maggiore fiducia

I tedeschi hanno acquisito lentamente una maggiore fiducia all’interno della massima competizione europea. Nonostante l’andamento altalenante in campionato, in Champions League la squadra di Thomas Tuchel sembra aver trovato le sue sicurezze. La speranza per il Bayern Monaco è che anche nella sfida con il Real Madrid si riesca ad essere più uniti di quanto non siano riusciti a fare nel resto della stagione. Di fronte c’è una squadra che dell’unità d’intenti ha fatto un suo punto di forza e lo ha dimostrato nella doppia sfida con il Manchester City.

Le speranze del Bayern

I tifosi di entrambe le squadre si affidano alla cabala in vista di questo doppio confronto. Infatti, il Real può contare su un tecnico, come Carlo Ancelotti che contro il club bavarese non ha mai perso, eliminandolo dalla Champions League in più di un’occasione.

Dall’altra parte il Bayern Monaco spera che Thomas Tuchel si ripeta. Nel 2021, quando il suo Chelsea poi vinse la Champions in finale contro il Manchester City, proprio in semifinale il tecnico eliminò le merengues. Certo, era una squadra molto diversa quella del Real Madrid, in panchina per esempio non c’era Ancelotti ma c’era Zinedine Zidane. Tuttavia, eliminare il Real è sempre un’impresa che va sottolineata.