ESCLUSIVA SI – Bologna, a sinistra piace Jurasek del Benfica

Con il riscatto di Victor Kristiansen in bilico per via anche del prezzo elevato, il Bologna cerca soluzioni a sinistra e dopo l’interessamento per Robin Gosens, sul taccuino di Giovanni Sartori è comparso anche il nome di David Jurasek.

23 anni, ceco, ex Slavia Praga, Jurasek all’inizio della stagione 2023/24 è passato per circa 14 milioni al Benfica. Non avendo trovato spazio nella formazione portoghese, David si è trasferito in prestito nella sessione di gennaio in Germania all’Hoffenheim dove ha trovato più continuità.

Jurasek è un terzino sinistro con una forte propensione alla spinta offensiva e con grandi abilità nel cross. Il Bologna scruta l’opportunità di prelevarlo dal Benfica a condizioni vantaggiose dopo la fine del prestito nella formazione di Bundesliga. Un’opportunità quella che porta al classe 2003, sicuramente meno cara di Gosens, seppur meno esperta e pronta del tedesco ex Atalanta.