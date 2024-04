Fiorentina, contro il Club Brugge serve un Franchi infernale

Tutti allo Stadio. Deve essere un’inferno. Questo il messaggio che la Curva Fiesole ha lanciato sui suoi social in vista della gara tra la Fiorentina e il Club Brugge di Conference League.

Fiorentina, contro il Club Brugge torna anche Rocco

Un Franchi che deve risultare l’arma in più di una Fiorentina che vuole provare a ipotecare la qualificazione alla finale di Atene già in casa. Una gara che non va però sottovalutata quella contro i Belgi che hanno superato agevolmente il turno contro il Paok e vogliono provare a raggiungere una clamorosa finale. Fiorentina che potrà contare anche sul ritorno dall’America del Presidente Rocco Commisso che entro Giovedì sarà nuovamente a Firenze per vivere con la squadra il periodo più importante della stagione e forse del ciclo Italiano. Un ciclo che ha riportato l’entusiasmo in una piazza che nelle stagioni precedenti aveva sofferto e non poco nella parte meno nobile della classifica. E che ora vuole concludersi nel modo migliore possibile, coronandosi con un trofeo. Quel trofeo mancato nella scorsa stagione, con le sconfitte in finale di Conference League e Coppa Italia che bruciano ancora. Un trofeo che tutta la squadra desidera conquistare per dedicarlo a Joe e riportare così un successo a Firenze e alla Fiorentina dopo 23 anni…