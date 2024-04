Fiorentina, testa già proiettata al Club Brugge

Smaltire la sbornia della vittoria 5-1 contro il Sassuolo e concentrarsi immediatamente sulla gara contro il Club Brugge. Questo l’obiettivo della Fiorentina che Giovedì è chiamata a non sbagliare per avvicinarsi sempre di più alla seconda finale di Conference League consecutiva.

Fiorentina, segnali positivi dal campionato

La gara di campionato ha dato segnali importanti ad Italiano. Nico Gonzalez è tornato, la doppietta dell’argentino infatti certifica la ripresa di un giocatore troppo importante per la viola che negli ultimi mesi non era quasi mai riuscito ad incidere. Segnali che sono arrivati anche da Riccardo Sottil. Un solo gol fino a quel momento in Serie A. Con l’esterno gigliato che ha trovato la rete oltre ad servito due assist, di cui uno a Barak, con il ceco uomo per eccellenza di Conference tornato al gol anche in campionato.

Le ultime verso il Club Brugge

Italiano recupererà anche Nzola per la sfida europea dopo le ultime assenze per problemi personali, ed è pronto a rigettare dal primo nella mischia Bonaventura, Beltran, Belotti e Nico. Concentrarsi al meglio quindi sulla sfida al Club Brugge e non sbagliare la preparazione alla gara. Per vincere già nella gara d’andata e arrivare al meglio al match di ritorno l’8 maggio al Jan Breydel Stadium di Bruges….