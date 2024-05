L’annuncio di Max Verstappen prima di Imola spiazza i tifosi: ecco dove correrà il pilota olandese della Red Bull

Conto alla rovescia quasi terminato per il GP di Imola in programma domenica prossima sul circuito intitolato a Enzo e Dino Ferrari.

Il circuito italiano è tornato stabilmente in calendario dal 2020, quando col Covid fu ripristinato dopo una lunga assenza, in un Mondiale disputato quasi per intero in Europa per evitare viaggi intercontinentali. Da allora Imola è tornata stabilmente nel calendario, inizialmente al posto del GP della Cina, con un contratto fino al 2025. L’anno scorso la gara fu annullata a causa della brutta alluvione che colpì il territorio circostante.

Quest’anno, invece, tutto è pronto per il GP con Max Verstappen pronto a riprendersi il primo posto dopo la sorprendente vittoria di Lando Norris a Miami.

Annuncio Verstappen prima di Imola: ecco dove correrà

Non solo la gara vera e propria, l’olandese avrà anche un altro impegno a ridosso del GP. Lo ha annunciato lo stesso Verstappen attraverso una live streaming del Team Redline. Max, oltre alla gara e a tutti gli impegni mediatici in cui si destreggerà nel weekend, sarà protagonista anche della 24 Ore virtuale del Nürburgring su iRacing.

Si tratta di una gara virtuale che si disputerà con il simulatore su un’apposita piattaforma. Anche esso si disputerà tra il 18 e il 19 maggio a ridosso degli impegni di Imola.Quando non sarà impegnato nella corsa e negli altri impegni con i media, l’olandese sarà dunque coinvolto in questo tipo di prova nella quale vorrà senz’altro primeggiare come suo solito. Non è ancora noto con quale altro compagno di squadra Redline condividerà una vettura GT3.

Non è la prima volta in cui il campione del mondo si cimenta nelle corse virtuali: è un grande appassionato e già lo scorso inverno ha vinto due gare del genere. L’olandese nel tempo libero si diletta moltissimo nel gioco virtuale come ammesso più volte in varie interviste.

Intanto dovrà difendere a Imola il primo posto della classifica pilota, consolidato anche in questo 2024, per arrivare al quarto titolo mondiale consecutivo. Sul circuito emiliano, Max guiderà una monoposto aggiornata con un nuovo pacchetto aerodinamico e tecnico. Una scelta quest’ultima attuata anche dalla Ferrari che spera di avvicinarsi ulteriormente alle posizioni di vertice in uno dei due GP di casa.